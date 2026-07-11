Mondiale, si chiude il programma dei quarti di finale

In campo questa sera alle 23:00 Inghilterra e Norvegia per il terzo quarto di finale del Mondiale. Alle 03:00 toccherà poi ad Argentina e Svizzera chiudere il programma.

Sarà Francia-Spagna la prima semifinale del Mondiale 2026. Mbappé e compagni hanno eliminato 2-0 il Marocco nel primo dei quarti di finale. Ha faticato invece maggiormente la Spagna contro il Belgio, nella giornata di ieri La Roja si è imposta 2-1 nel finale contro il Belgio. Decisiva la rete di Merino al 88′. Ora la grande sfida tra Norvegia ed Inghilterra. Erling Haaland sfida Harry Kane. I due centravanti principi della Coppa del Mondo uno davanti all’altro. Alle 03:00 in campo il miglior giocatore del Mondiale, Lionel Messi contro la Svizzera, squadra rivelazione.

Il programma dei quarti di finale del Mondiale

Quasi tutto pronto per gli ultimi due quarti di finale Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Due sfide che vedranno le due vincitrici incrociarsi nel penultimo atto della competizione. Si parte dalla gara del Miami-Gardens tra i “Tre Leoni” e i Vichinghi. Dopo l’influenza che ha colpito, causa aria condizionata lo spogliatoio della Norvegia, ora tutto si è stabilizzato con Solbakken che potrà contare sulle sue stelle. Dall’altra parte Declan Rice avrebbe contratto un virus che sta colpendo il gruppo squadra e non ha potuto allenarsi con il resto dei compagni negli ultimi due giorni. I responsabili della FA hanno deciso di mettere in isolamento il centrocampista dell’Arsenal dal resto della squadra per evitare che l’infezione si diffonda tra i compagni.

La sua presenza in campo contro la Norvegia è ora a serio rischio. Una gara chiave per l’Inghilterra che allo stato attuale è una delle favorite per la vittoria finale, contro una formazione quella scandinava che arriva al match invece con la mente libera. Una sfida anche tra bomber, l’inglese Kane, a 6 gol nel Mondiale e il Norvegese, Haaland, che ha già firmato 7 centri. A Kansas City si affronteranno invece l’Argentina di Scaloni e la Svizzera di Yakin che come agli ottavi contro la Colombia non potrà contare su Manzambi ancora ko. Dall’altra parte Messi vorrà rispondere a Mbappé che l’ha agganciato a 8 gol in classifica cannonieri anche per prendersi la semifinale con la Scaloneta che dopo le fatiche contro Capo Verde ed Egitto non vuole adesso più sbagliare….