Inter, slitta l’ufficialità di Khalaili: il CONI chiede ulteriori accertamenti

L’arrivo di Anan Khalaili all’Inter dovrà attendere ancora qualche giorno. L’esterno israeliano ha svolto le visite mediche di rito, ma l’iter per il tesseramento non è ancora concluso.

Il CONI richiede nuovi controlli

Nel corso delle visite per l’idoneità sportiva, secondo quanto appreso dalla Gazzetta dello Sport, il CONI ha disposto ulteriori accertamenti medici. Si tratta di esami di approfondimento che verranno effettuati tra lunedì e martedì e che, fino al loro completamento, impediranno al club nerazzurro di procedere con il tesseramento ufficiale del giocatore.

Serve il via libera

Al momento non sono note particolari preoccupazioni sulle condizioni del calciatore. Si tratta di una procedura cautelativa che richiede ulteriori verifiche prima del rilascio definitivo dell’idoneità sportiva. Solo dopo il via libera del CONI, qualora tutti i parametri fossero rispettati secondo le stringenti regole italiane, l’Inter potrà formalizzare l’acquisto e annunciare ufficialmente Khalaili come nuovo rinforzo per la squadra di Cristian Chivu.

L’Inter resta in attesa

Il club nerazzurro, che aveva già definito l’operazione con l’Union Saint-Gilloise, dovrà quindi attendere l’esito degli esami previsti all’inizio della prossima settimana. Se gli accertamenti daranno esito positivo, l’ufficialità dell’operazione arriverà subito dopo.