Hey Jude, sempre tu! Bellingham manda l’Inghilterra in semifinale

Un Bellingham stratosferico trascina l’Inghilterra alla semifinale della Coppa del Mondo 2026. Altra doppietta dopo quella contro il Messico agli ottavi di finale.

Vince 2-1, non senza polemica l’Inghilterra dopo i tempi supplementari contro la Norvegia. Gara sbloccata nella prima frazione dalla formazione scandinava. Al 36′ Schjelderup cerca un cross al centro ma trova una traiettoria beffarda che supera Pickford. 1-0. Poco dopo la Norvegia ha la palla del 2-0. Sorloth calcia però male anziché passarla ad Haaland. Pari inglese al 2′ di recupero del primo tempo. Da rinvio di Nyland l’Inghilterra recupera palla e Bellingham su assist di Gordon fa 1-1. Al 57′ la Norvegia troverebbe il gol del 2-1 ma la rete di Heggem viene annullata per fallo di Haaland su Kane prima del corner. Ai supplementari è allora l’Inghilterra a vincere. 93 sul cronometro, conclusione di Rogers e respinta corta di Nyland su cui Bellingham fa doppietta e porta i Tre Leoni in semifinale.

Super Bellingham, numeri top al Mondiale

54 presenze 12 gol in nazionale sono numeri importanti per un centrocampista. Diventano ancora più incredibili se si analizzano le sole presenze e gol di Jude Bellingham con la maglia della nazionale inglese al Mondiale. In due edizioni, il centrocampista inglese ha infatti messo a segno 11 presenze, 7 gol e 2 assist. Sono invece 5 i gol nelle altre 43 gare in tutte le altre competizioni. In questa edizione sono 6 gol in 6 presenze per il fantasista del Real Madrid, 4 con due doppiette tra Messico agli ottavi e Norvegia in semifinale. 4 volte premiato MVP dalla FIFA. La Coppa del Mondo di Jude Bellingham si sta dimostrando straordinaria con il calciatore inglese che ha sempre più feeling con il Mondiale e ora nel penultimo atto proverà a incidere ancora contro la vincente di Argentina-Svizzera.

Un gol che ha fatto discutere, il mistero dell’1-1

Il gol dell’1-1 di Bellingham nel recupero del primo tempo sarebbe arrivato dopo che il pallone, rinviato dal fondo da Nyland, avrebbe colpito il cavo di una delle telecamere presenti sopra il campo. Una volta toccato il filo, la palla avrebbe modificato la propria traiettoria finendo sui piedi dei calciatori inglesi che hanno poi costruito l’azione del gol fra Gordon e Bellingham. Inutili i tentativi di spiegazione da parte del portiere norvegese che ha tentato di far presente all’arbitro quanto accaduto. Questa la protesta norvegese che è stata però smontata dalla FIFA con un post social.

Stando alle immagini, sembrerebbe che il cavo di una delle telecamere sospese sopra il campo abbia toccato il pallone dopo il rinvio dal fondo di Nyland alterandone la traiettoria e consegnando di fatto il possesso all’Inghilterra. La FIFA sottolinea come il sensore posto all’interno della sfera non abbia registrato alcun ‘picco’ e che, dunque, non ci sia «alcuna evidenza che dimostri che il movimento del pallone sia stato alterato». La Federazione norvegese resta comunque scettica e non sono esclusi comunicati sulla vicenda. Si attendono aggiornamenti.