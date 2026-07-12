Argentina, è ancora Locura: Scaloneta in semifinale

Dopo Capo Verde ed Egitto, l’Argentina soffre anche contro la Svizzera ma la risolve ai supplementari. La Scaloneta si impone 3-1 con le reti di Mac Allister, Julian Alvarez e Lautaro Martinez.

Un’altra gara da Locura totale quella dell’Argentina che dopo aver sofferto contro Capo Verde, vincendo solo ai supplementari 3-2 e contro l’Egitto nei 90′ ma rimontando un 2-0, 3-2 finale, supera anche la Svizzera, nuovamente ai supplementari. Scaloneta avanti 1-0 che viene raggiunta. La Svizzera resta in 10 ma servono i supplementari dove Alvarez e Lautaro chiudono i giochi. Mercoledì ad Atlanta l’avversario sarà l’Inghilterra che poche ore fa ha eliminato, sempre ai supplementari la Norvegia. Una sfida per nulla inedita, che al Mondiale si ripete per la sesta volta.

Argentina-Svizzera, le ufficiali

Argentina (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Li.Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, E. Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez. CT: Scaloni.

Svizzera (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Rieder, Sow; Embolo. CT: Yakin.

La cronaca del match

Vince 3-1 dopo i tempi supplementari l’Argentina contro la Svizzera. Gara che si sblocca al 10′. Corner di Messi e colpo di testa di Mac Allister per la rete del vantaggio. Al 67′ la Svizzera pareggia, Ndoye riceve da Ricardo Rodriguez e supera Emiliano Martinez per il gol dell’1-1. 5 minuti e la gara cambia ancora. L’arbitro, Joao Pedro Silva Pinheiro vede un fallo di Paredes su Embolo e ammonisce l’argentino, richiamato al VAR cambia però decisione: simulazione dello svizzero, che già ammonito lascia i suoi in 10.

Gara che resta in parità e si protrae ai supplementari. Match che non si sblocca, Scaloni si sbilancia, schierandosi 3-6-1. Davanti ai tre difensori (Montiel, Otamendi e Lisandro Martinez), il solo Mac Allister, poi Almada, Nico Gonzalez e Messi alle spalle delle tre punte Lautaro Martinez, Flaco Lopez e Julian Alvarez. E’ proprio l’Arana a fare 2-1. L’attaccante dell’Atletico Madrid calcia forte e a giro con il destro da fuori area all’incrocio. Nel finale con la Svizzera sbilanciata è poi Lautaro Martinez a fare 3-1 e a chiudere il match. Mercoledì 15 alle 21:00 ad Atlanta sarà Inghilterra-Argentina, per la sesta volta al Mondiale.

Svizzera, il rosso ad Embolo: l’episodio curioso

L’episodio che ha cambiato, forse definitivamente la gara tra Argentina e Svizzera avviene al minuto 72′. Contatto, o così sembra a centrocampo tra Paredes ed Embolo. L’arbitro Joao Pedro Silva Pinheiro, ammonisce Paredes e assegna punizione alla Svizzera. Il VAR richiama però il direttore di gara sfruttando la nuova regola per lo scambio di persone. Embolo, già ammonito, aveva infatti simulato. Nessun contato con Paredes, bastano poche immagini al direttore di gara per cambiare drasticamente decisione. Niente giallo a Paredes ma seconda ammonizione all’attaccante che a 5 minuti dal 1-1 firmato da Ndoye lascia i suoi in 10 uomini. Embolo dopo qualche protesta, si allontana dal campo in lacrime.

Inghilterra-Argentina, i precedenti Mondiali

A 40 anni da Messico 86′ e per la sesta volta ad un Mondiale sarà ancora Argentina-Inghilterra, per la prima volta però in semifinale. Una sfida entrata nella storia soprattutto per la Mano de Dios e per il Gol del Siglo e che negli altri 4 precedenti Mondiali ha visto trionfare solo una volta l’Argentina, nel 1998 agli ottavi ai rigori. L’Inghilterra si è invece imposta 3 volte, 1-0 nella Coppa del Mondo del 2002, 1-0 nel Mondiale Inglese del 1966, poi vinto e 3-1 in quello giocato in Cile di 4 anni prima. Una sfida meravigliosa quella che andrà in scena mercoledì 15 luglio ad Atlanta.