Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi sabato 11 luglio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.
Calciomercato, tutti gli aggiornamenti
00:00 La Fiorentina può chiudere Oso in qualsiasi momento, ma preferisce aspettare. Un posto in evidenza ce l’ha sempre Ruggeri, era stato sondato Tavares, possono subentrare altri profili anche dalla Premier. Così il nostro Alfredo Pedullà.
23:56 John Stones. Alternativa a costo zero per l’Inter. L’ex Manchester City non sarà il primo centrale che i nerazzurri prenderanno, ma dopo l’uscita di Pavard (che non fa parte del progetto) verrà valutato seriamente dall’Inter. Nome caldo e confermato dopo i contatti svelati in serata. Così il nostro Gianluigi Longari.
23:55 Manzambi, colpo di scena: rifiuta il Newcastle e si avvicina all’Aston Villa. Così il nostro Alfredo Pedullà.
23:40 Daniel Maldini–Cagliari: altre tracce rispetto a quanto anticipato il 3 luglio. C’è un altro club di Serie A, ma il Cagliari spinge. Così il nostro Alfredo Pedullà.
22:04 Inter valuta il nome ed il profilo di John Stones. Contatti anche in giornata. L’ex Manchester City può essere valutato qualora dovesse uscire Benjamin Pavard e non come primo centrale per i nerazzurri. L’Inter farà due centrali difensivi. Così il nostro Gianluigi Longari.
Exc🚨 Inter valuta il nome ed il profilo di John Stones. Contatti anche in giornata. L’ex Manchester City può essere valutato qualora dovesse uscire Benjamin Pavard e non come primo centrale per i nerazzurri. L’Inter farà due centrali difensivi. pic.twitter.com/8lFe6t8rik
— Gianluigi Longari (@Glongari) July 12, 2026
21:31 Ascoli prende Acampora, centrocampista. 2 anni di contratto, era svincolato. Così il nostro Luca Cilli.
21:00 Il Genk ha chiesto al Pisa l’attaccante Durosinmi. Affare complicato ma dialoghi in corso. Notizia di Bob Faesen.
20:31 Esclusiva: Lazio, si riapre la pista Dominguez, ci saranno nuovi dialoghi nelle prossime ore. Possono arrivare due difensori centrali. Diogo Leite valutato ma per ora non approfondito, resta in corsa Doekhi. Così il nostro Alfredo Pedullà.
19:55 Come anticipato ieri in esclusiva: Marcos Leonardo è dell’Ajax. Affare da 22M più % sulla rivendita che verrà incassata da Al Hilal. L’attaccante è in arrivo ad Amsterdam. Così il nostro Gianluigi Longari.
🚨 ‼️ Come anticipato ieri in esclusiva: Marcos Leonardo è dell’Ajax. Affare da 22M più % sulla rivendita che verrà incassata da Al Hilal. L’attaccante è in arrivo ad Amsterdam https://t.co/ybdtrm59Xf pic.twitter.com/65cugApkMu
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19:45 Come anticipato quasi tre ora fa, Diogo Leite resta un nome in quota per la Lazio. Così il nostro Alfredo Pedullà.
19:36 In dirittura per il Cesena l’acquisto a titolo definitivo di Luca Schirone (centrocampista) dal Pineto. Così il nostro Luca Cilli.
19:26 Confermato Diego Coppola al Paris FC dal Brighton a titolo definitivo. Operazione in chiusura. Così il nostro Gianluigi Longari.
19:23 Cristiano Lucarelli si presenta al Livorno: “Qui per una promessa fatta a Protti”.
17:50 Greenwood–Fenerbahce: ci siamo! Confermata cifra sotto i 50 milioni (circa 45) e ingaggio da 7-8 più bonus a stagione. Così il nostro Alfredo Pedullà.
17:20 Lazio: Diogo Leite ha un’offerta araba, ma non ha ancora firmato e resta una possibilità. Proposto Doekhi, anche lui svincolato dall’Union Berlino, decisione definitiva ancora da prendere. Così il nostro Alfredo Pedullà.
16:20 Inter, ufficiale Emiliano Bigica è il nuovo allenatore della Primavera.
15:50 Fini–Frosinone: ufficiale.
15:40 Milan, i convocati per il ritiro: Athekame, Bartesaghi, Bouyer, Camarda, Chukwueze, Cissè A., Comotto, Fofana, Gabbia, Gila, Guernier, Karaca, Kostić, Loftus-Cheek, Musah, Nkunku, Odogu, Ossola, Pavlović, Pittarella, Ricci, Terracciano F., Terracciano P., Tomori, Torriani, Yahya Idrissi.
15:30 Esclusiva: il Frosinone su Correia, centrocampista della Juve Stabia. Così il nostro Alfredo Pedullà.
14:10 L’Ajax ha un accordo di massima con Marcos Leonardo fino al 2030. Contatti diretti tra Ajax e Al Hilal per arrivare a definire l’operazione. Così il nostro Gianluigi Longari.
14:00 Il mercato è acceso su Jhon Lucumì del Bologna. Non solo in Italia ma anche in Premier dove si sono fatte sotto Bournemouth e Nottingham Forest. Il Genk vanta un 20% sulla cifra totale della vendita che farà il Bologna qualora il colombiano dovesse cambiare squadra. Così il nostro Gianluigi Longari.
13:00 Sernicola al Benevento in chiusura. Così il nostro Alfredo Pedullà.
12:55 Ebrima Colley, esterno offensivo ex Atalanta, lascia lo YoungBoys: trattativa in chiusura con i turchi del Konyaspor. Così il nostro Alfredo Pedullà.
12:50 Ufficiale: Stroppa–Venezia, rinnovo fino al 2029 (con opzione). Così il nostro Alfredo Pedullà.
07:45 L’Ajax si avvicina all’affare Marcos Leonardo con Al Hilal. Operazione lampo degli olandesi che proseguono la trattativa con il club. Così il nostro Gianluigi Longari.