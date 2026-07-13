07:30 Esclusiva: Belghali in uscita da Verona . Sondaggi di Juventus (a Massara piaceva ai tempi della Roma) e del Napoli (in lista anche Dodo se non farà altre scelte e avrà voglia di aspettare). Ci sono un altro paio di club. Massimo rispetto per Khalaili in attesa di lunedì (l’Inter a gennaio aveva sondato Belghali e nelle scorse settimane Dodo). Così il nostro Alfredo Pedullà.