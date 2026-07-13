Mondiale, il programma delle semifinali: in campo tutte le favorite

Saranno Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina le due semifinali della Coppa del Mondo 2026. Ecco tutto il programma completo di martedì e mercoledì.

Nessuna sorpresa nei quarti di finale del Mondiale: le stelle più luminose continuano a brillare, le favorite faticano ma alla fine trovano tutte un modo per vincere, e dunque per la prima volta nella storia di questa competizione, le prime 4 squadre del ranking FIFA sono anche le 4 semifinaliste. Il meglio del meglio sul palcoscenico più prestigioso, Francia-Spagna come remake del penultimo atto degli scorsi europei, e Inghilterra-Argentina che non potrà mai essere una partita come le altre. Già perché quaratanni fa Diego Armando Maradona vendicava alla sua maniera, le ferite ancora aperte della guerra per le isole Malvinas, o Falkland per dirla all’inglese.

Inghilterra-Argentina e Spagna-Francia, le due semifinali

Una rivalità nata a livello politico ma inevitabilmente sfociata sul campo da gioco, dove queste due si sono incontrate anche nel mondiale francese del 1998, dando vita ad un altro episodio controverso l’espulsione per fallo di reazione da parte di Beckham su Simeone, e la conseguente vittoria albiceleste. Lo stesso Spice Boy che decise però 4 anni più tardi la rivincita nel girone del mondiale 2002, 1-0 per gli inglesi così come successe nei quarti nel 1966, quando “The boys of 66” conquistarono il trofeo in casa e l’obiettivo 60 anni dopo è sempre lo stesso. Ricorsi storici meno eclatanti ma comunque una rivalità profonda anche tra Francia e Spagna, divise fisicamente dai Pirenei, e spiritualmente da filosofie calcistiche e non solo da sempre ben distinte.

Da una parte le individualità spiccate della squadra di Deschamps, dall’altra il collettivo sopra ad ogni altra cosa per De La Fuente. Un collettivo che ha avuto la meglio negli scontri più recenti fra queste due nazionali: successo in semifinale sia di Nations League un anno fa, sia nell’europeo poi vinto dalle furie rosse. E nonostante Francia e Spagna abbiano fatto la storia di questo sport, l’unico incrocio in un Mondiale risale agli ottavi di finale del 2006, quando Zinedine Zidane disarcionò la Spagna di Villa, Torres e Raul, fermandosi poi come sappiamo bene solo in finale. La pellicola è pronta dunque con i migliori attori protagonisti che si possano chiedere, non ci resta che metterci comodi e goderci lo spettacolo.

Giacomo Sala.