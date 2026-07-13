Finalmente Orsato! Aia, designazioni ok ma la materia prima manca

Tu liberaci dal peccato. Amen. Partiamo da qui. Siamo liberi. Rocchi se ne è andato e… non ritorna più. Speriamo che Laura Pausini abbia realmente ragione.

Basta agli intrallazzi e serve trasparenza

Basta intrallazzi con gli uomini della Figc tifosotti di questo e di quell’altro. Basta giochi di potere in Aia e abuso di potere con i club. Rocchi ha segnato uno dei punti più bassi della storia del mondo arbitrale. Il problema non sono gli errori, quelli resteranno anche con Orsato perché manca la materia prima e manca la qualità dei fischietti. Il problema è che vogliamo la trasparenza e vogliamo riavere fiducia nel mondo AIA. Nessuno discute l’errore, tutti discutiamo della buona fede. Con il Var e nel 2026 questo non è accettabile.

Il ruolo di Orsato e la nuova speranza

Orsato ci va bene perché ha queste qualità morali. Intransigente, duro, non guarda in faccia a nessuno e ha l’appeal per farsi rispettare dagli arbitri più giovani e meno giovani. Gia il fatto che sostituisci un designatore (Rocchi, ex arbitro scarso) con un ex arbitro bravo ci dà una speranza diversa. Orsato non deve fare politica. Deve fare l’allenatore degli arbitri. Non deve prendere caffè o ricevere telefonate da Avvocati o Presidenti. Malagò deve garantire questa distanza. Orsato dovrà denunciare tentativi di ammiccamenti quando ci saranno. Perché ci saranno. Vogliamo una serie A pulita e trasparente.

Le nuove nomine e il futuro dell’AIA

Stesso discorso della Can C dove il nome di Ayroldi è un altro che dà serenità al futuro per le qualità morali dell’ex arbitro. Buono anche il nome di Dondarini per la serie D. Sembra che l’aria stia cambiando. Il nuovo Presidente della Figc ha il compito di vigilare e controllare. Gli arbitri non devono essere amici di qualcuno. Sbaglieranno? Ne siamo certi. La buona fede si perdona, gli intrallazzi no. Buon lavoro a tutti.