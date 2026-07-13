Comotto e Kostić impressionano Amorim: i due giovani si prendono la scena a Milanello

Il primo allenamento della nuova stagione a Milanello ha già regalato indicazioni interessanti a Ruben Amorim, soprattutto per quanto riguarda i giovani a disposizione del tecnico portoghese.

Comotto convince in mezzo al campo

Tra i talenti che hanno destato la migliore impressione c’è Christian Comotto. Il centrocampista, reduce dall’esperienza in Serie B con lo Spezia nell’ultima stagione, si è distinto fin dai primi minuti per personalità, qualità tecnica e capacità di gestire il pallone. Una prestazione che non è passata inosservata agli occhi dello staff tecnico.

Kostić si mette in evidenza sotto porta

Ottime indicazioni sono arrivate anche da Andrej Kostić. L’attaccante è stato tra i più brillanti della seduta, mettendosi in luce soprattutto nella fase realizzativa e dimostrando grande concretezza nelle conclusioni. Le sue qualità offensive hanno attirato l’attenzione di Amorim già nel primo giorno di lavoro.

Segnali incoraggianti per il Milan

Il debutto stagionale ha quindi offerto risposte positive dal gruppo dei giovani, con Comotto e Kostić capaci di emergere sugli altri per rendimento e personalità. Un primo segnale incoraggiante per Amorim, che nella nuova stagione punta a valorizzare i talenti più promettenti del vivaio e della rosa rossonera.