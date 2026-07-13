Live Calciomercato, tutte le notizie di lunedì 13 luglio: Fiorentina, resiste l’idea Ruggeri. Inter, proposto Stones. Greenwood, fatta con il Fenerbahce

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi lunedì 13 luglio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.
Calciomercato, tutti gli aggiornamenti
08:00 La Fiorentina può chiudere Oso in qualsiasi momento, ma preferisce aspettare. Un posto in evidenza ce l’ha sempre Ruggeri, era stato sondato Tavares, possono subentrare altri profili anche dalla Premier. Così il nostro Alfredo Pedullà.
07:45 Esclusiva: Lazio, si riapre la pista Dominguez, ci saranno nuovi dialoghi nelle prossime ore. Possono arrivare due difensori centrali. Diogo Leite valutato ma per ora non approfondito, resta in corsa Doekhi. Così il nostro Alfredo Pedullà.
07:30 John Stones. Alternativa a costo zero per l’Inter. L’ex Manchester City non sarà il primo centrale che i nerazzurri prenderanno, ma dopo l’uscita di Pavard (che non fa parte del progetto) verrà valutato seriamente dall’Inter. Nome caldo e confermato dopo i contatti svelati in serata. Così il nostro Gianluigi Longari.
07:15 Manzambi, colpo di scena: rifiuta il Newcastle e si avvicina all’Aston Villa. Così il nostro Alfredo Pedullà.
07:00 Daniel Maldini–Cagliari: altre tracce rispetto a quanto anticipato il 3 luglio. C’è un altro club di Serie A, ma il Cagliari spinge. Così il nostro Alfredo Pedullà.
06:30 Greenwood–Fenerbahce: ci siamo! Confermata cifra sotto i 50 milioni (circa 45) e ingaggio da 7-8 più bonus a stagione. Così il nostro Alfredo Pedullà.