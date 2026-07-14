Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi lunedì 13 luglio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

00:00 Live concluso. Seguite tutte le news sul nostro sito.

23:55 Atalanta: le due priorità sono Alajbegovic e Jashari. Per la fascia destra resta in lizza Savona, ma prima serve un’uscita (Bellanova indiziato). Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:53 Lulli-Avellino: operazione completata. Gasperini ha chiesto di tenerlo per qualche giorno nella prima fase del ritiro.Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:45 L’Atalanta ha sempre Jashari in cima alla lista dei desideri. Scattate per ora le altre opzioni. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:44 Kolo Muani: a prescindere dalle parole di Carnevali, la Juventus continua a lavorarci. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:43 Roma, i tre nomi maggiormente attenzionati restano quelli di Moreira, Garnacho e Tresoldi. Si aggiunge Summerville. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:42 Summerville è stato riproposto alla Roma perché le trattative per il suo trasferimento (per esempio al Manchester United) non sono andate in porto. Uno dei primi profili considerati e apprezzati 40 giorni fa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:03 Lucumí–Juventus: partita sempre aperta e primo nome in lista. La Juve aspetta la cessione di Muharemovic per presentarsi dal Bologna dopo il 15 luglio. Magari con una cifra leggermente ridotta rispetto ai 28 milioni della clausola (in scadenza). Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:00 Il Lecce torna su Hysaj, vecchio pallino da un anno e mezzo, ora a parametro zero trattativa avviata. Così il nostro Alfredo Pedullà.

22:55 Esclusiva: Lazio, programmato nuovo blitz in Croazia per chiudere Dominguez. Così il nostro Alfredo Pedullà.

22:30 Cagliari, ufficiale Fazzini dalla Fiorentina.

21:38 Ufficiale: Spezia, dal Venezia arriva Cannavò.

21:37 Ufficiale: El Azzouzi nuovo giocatore del Frosinone.

21:00 Mattia Esposito, trequartista classe 2008 seguito a lungo dal Cagliari, sarà un nuovo calciatore del Bari. Così il nostro Alfredo Pedullà.

20:55 Ufficiale: Asp Jensen nuovo giocatore del Deportivo La Coruna.

19:40 L’arrivo di Allegri a Napoli:

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19:35 Chalobah: il Chelsea ha ricontattato il Como visto che l’Inter resta in una posizione di stand-by dopo la vicenda Khalaili. Ma il Como per ora va avanti con Sanchez. Così il nostro Alfredo Pedullà.

19:25 Vergara rinnovo ok. Per Di Lorenzo non c’è fretta ma ci sono le basi. Così il nostro Alfredo Pedullà.

18:55 Ufficiale: Cremonese, Stuckler rinnova fino al 2030.

18:35 Di Maggio, ex Inter, stasera ad Avellino. Domani visite. Così il nostro Alfredo Pedullà.

17:50 Giovanni Carnevali, nuovo dirigente della Juventus, ha parlato a Rai TG Parlamento a Politca nel Pallone.

Le sue parole: “Kolo Muani? Ci sono richieste troppo elevate, o troviamo un accordo altrimenti andremo su qualche altro giocatore. La richiesta è superiore ai 45 milioni, oggi acquistare è facile, basta spendere ma i numeri sono alti“.

17:14 Robbie Ure, attaccante scozzese classe 2004 di proprietà degli svedesi del Sirius, è la prima scelta del Lecce. Ci sono stati dialoghi approfonditi. Ma va migliorata l’offerta (1,8 milioni più percentuale da futura rivendita) rispetto alla richiesta (4 milioni piu percentuale). Così il nostro Alfredo Pedullà.

17:05 Nahuel Molina dell’Atletico Madrid è una delle idee e possibilità che ora l’Inter sta valutando per la fascia destra. Così il nostro Luca Cilli.

17:00 L’arrivo di Fazzini e Winks a Cagliari:

Harry #Winks e Jacopo #Fazzini sono arrivati a #Cagliari. Due trattative svelate tra il 28 giugno e sabato scorso. Rivoluzione a centrocampo per #Pisacane dopo la cessione di #Gaetano all’#Atalanta pic.twitter.com/WjKE3LihCu — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 13, 2026

15:30 Lazio, atterrato a Ciampino il nuovo difensore Doekhi.

15:27 Inter, Khalaili non ha superato le visite mediche. L’annuncio di Marotta.

13:50 L’AS Roma è lieta di annunciare l’accordo per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala fino al 30 giugno 2027.

13:35 Esclusiva: Alajbegovic, ora l’Atalanta può aumentare offerta. E prepara un rilancio. Ha il sì del 2007 e vuole accontentare il Bayer Leverkusen. Roma mai davvero in corsa, Milan per ora defilato, il Napoli aveva sondato mesi fa e poi si è fermato. L’Atalanta ritiene che Alajbegovic con Sarri possa diventare un top. E alzerà il pressing. Così il nostro Alfredo Pedullà.

13: 05 Tresoldi ha dato (come già anticipato ) priorità alla Roma, ma dire che il Bruges chieda 25 milioni significa non conoscere il Bruges. Almeno in partenza sarebbe qualcosa in più. Così il nostro Alfredo Pedullà.

12:20 Manchester United, trattativa avanzata per Tielemans. Così il nostro Alfredo Pedullà.

12:15 Le prime parole di Fazzini da giocatore del Cagliari.

12:15 Liberali alle visite con il Como

11:20 Gerry Cardinale arriva a Milanello in elicottero come Silvio Berlusconi.

12:10 È iniziata ufficialmente la stagione 2026/2027 della Juventus : i bianconeri sono arrivati al J|Medical per sottoporsi ai test fisici.

08:00 La Fiorentina può chiudere Oso in qualsiasi momento, ma preferisce aspettare. Un posto in evidenza ce l’ha sempre Ruggeri, era stato sondato Tavares, possono subentrare altri profili anche dalla Premier. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:45 Esclusiva: Lazio, si riapre la pista Dominguez, ci saranno nuovi dialoghi nelle prossime ore. Possono arrivare due difensori centrali. Diogo Leite valutato ma per ora non approfondito, resta in corsa Doekhi. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:30 John Stones. Alternativa a costo zero per l’Inter. L’ex Manchester City non sarà il primo centrale che i nerazzurri prenderanno, ma dopo l’uscita di Pavard (che non fa parte del progetto) verrà valutato seriamente dall’Inter. Nome caldo e confermato dopo i contatti svelati in serata. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:15 Manzambi, colpo di scena: rifiuta il Newcastle e si avvicina all’Aston Villa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:00 Daniel Maldini–Cagliari: altre tracce rispetto a quanto anticipato il 3 luglio. C’è un altro club di Serie A, ma il Cagliari spinge. Così il nostro Alfredo Pedullà.

06:30 Greenwood–Fenerbahce: ci siamo! Confermata cifra sotto i 50 milioni (circa 45) e ingaggio da 7-8 più bonus a stagione. Così il nostro Alfredo Pedullà.