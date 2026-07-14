Atalanta, la conferenza di Giuntoli: tutte le dichiarazioni

Si è svolta oggi la conferenza stampa di presentazione di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo dell’Atalanta. L’ex Napoli e Juventus è stato introdotto da Luca Percassi.

Luca Percassi ha parlato così: “Benvenuto a Giuntoli, il nostro direttore sportivo, da parte di tutto il club il nostro ringraziamento per averci scelto sin dalla nostra prima chiamata. In un mese e mezzo ha già stravolto molte cose con dedizione e professionalità, portando figure di alto livello e un nuovo metodo di lavoro. Un grande in bocca al lupo. La sua carriera dice tutto: è partito dal basso e ha vinto in tutte le categorie professionistiche. Abbiamo fiducia nelle sue qualità e rappresenta al meglio lo stile Atalanta”.

Si presenta Giuntoli

Giuntoli: “Sono felice di essere qui, un orgoglio e un onore rappresentate questo club. Grazie a Luca Percassi per cui nutro grande stima, ho accettato dopo un secondo per lui. Ma ringrazio la proprietà, con Antonio Percassi e Pagliuca che mi hanno accolto come un figlio. Se penso da dove è partito Antonio Percassi, partito dalle giovanili e ora presidente, credo che sia una manifestazione di primo tifoso assoluta. Qui la cantera ce la invidia tutto il Mondo. Rivedo la mia storia abbinata a questo club. Per me è il massimo lavorare qui e parlare di calcio con chi ne capisce tanto. Quando sono arrivato abbiamo parlato di ritrovare una forte identità. L’allenatore e il capostipite di quel gioco, diverso da prima ma che rappresenta una strada netta. L’Atalanta non ha mai dichiarato gli obiettivi per poi fare cose straordinarie. Ederson? Siamo rimasti stupiti ma anche contenti. L’ho inseguito per anni, lui è contento di restare. Parliamo con i suoi agenti e siamo fiduciosi”

Su Sarri e la squadra: “Sarri scelto per la sua identità chiara. Sì è passati da una marcatura stretta a uomo a un orientamento sulla palla a zona.La squadra è molto forte, lo crediamo fortemente. Sia numericamente che tecnicamente. All’interno di questo club c’è tanta roba e tanta qualità”.

Mercato ma non solo

L’acquisto di Koopmeiners alla Juve e quello ora di Gaetano: “Koopmeiners? In maniera corretta ne parlai con l’Atalanta ed è andata a buon fine. Niente di più. Siamo contenti dell’acquisto di Gaetano, ha delle grandi potenzialità. Ma crediamo che la squadra sia già apposto però serve stare attenti alle opportunità di mercato. In questo club c’è grande umanità e professionalità. Alla fine conteranno come sempre i risultati, porterò qui la mia esperienza al servizio di tutti coloro i quali lavorano qui”

Scamacca?: ”Crediamo in lui ma anche in tutti gli altri. Perchè questa è una squadra forte. Le difficoltà quando fai un cambio così ci saranno, non sarà una passeggiata di salute. Siamo sicuri e consapevoli che ci vorrà del tempo per adattarsi da parte dei calciatori. Aljabegovic? Prendiamo informazioni, vediamo. Per Ederson stupiti del mancato deal ma lavoriamo per il suo rinnovo. Vorrei scrivere nuove pagine della storia dell’Atalanta, mi piacerebbe. A destra abbiamo Bellanova e Zappacosta che Sarri ha avuto nel Chelsea e siamo convinti che possono fare bene giocando anche a quattro. Parlando di chi sarà il nuovo Palestra non è corretto. Ci sono tantissimi ragazzi forti. Anzi li ringrazio perché stanno dando una grandissima disponibilità”

Il futuro

Ancora Giuntoli: “Sono venuto qui anche per il grande settore giovanile che c’è stato. Noi abbiamo preso Olivieri e Perillo dall’Empoli che sono due ottimi calciatori. L’Under 23 è fondamentale per far crescere i nostri giovani. Un direttore si vede dagli acquisti ma anche da tanti altri fattori. Non sempre il mercato propone certi calciatori ma ovviamente saremo pronti a prendere dei nuovi giocatori ma soprattutto a valorizzare i nostri gioielli. Siamo alla finestra, non vogliamo cedere i nostri gioielli ma crescerli e lavorare insieme. L’Atalanta deve scovare calciatore anche in campionati minori, lavorare d’ingegno e valorizzare sempre il nostro settore giovanile”

Si conclude così

Nuovamente Giuntoli: “Carnesecchi starà con noi, è un nostro punto di forza perché può fare grandi cose con questo gruppo. Cosa ho trovato di diverso in Sarri? Maurizio è una grande persona che si mette sempre in discussione. L’ho trovato cambiato in meglio, basta vedere come si è adattato alla Lazio dove c’erano giocatori non proprio adatti al suo calcio. L’ho trovato aggiornatissimo, più aperto, con tanti ragazzi giovani e preparati nel suo staff. De Laurentiis al Napoli e Percassi all’Atalanta? Hanno talento e sanno riconoscere talento, e hanno un forte ascendente sul lavoro. Sono felice di essere stato a Carpi, Napoli e Juventus e ora qui. Perché sono state tutte esperienze utili per capire chi sei. Palestra? Inter e Marotta La trattativa era aperta, tutti erano al corrente di tutto. Siamo orgogliosi che un nostro calciatore sia andato in un club come il Chelsea. Siamo stati corretti con tutte le parti”