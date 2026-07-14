Live Calciomercato, tutte le notizie di martedì 14 luglio: Kolo Muani, la Juventus non lo molla. Atalanta, Jashari chiodo fisso. Roma, i nomi per l’attacco

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi martedì 14 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

09:05 Alle 11:30 la conferenza di presentazione di Massimiliano Allegri.

09:00 Esclusiva: Lazio, programmato nuovo blitz in Croazia per chiudere Dominguez. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:45 Lucumí–Juventus: partita sempre aperta e primo nome in lista. La Juve aspetta la cessione di Muharemovic per presentarsi dal Bologna dopo il 15 luglio. Magari con una cifra leggermente ridotta rispetto ai 28 milioni della clausola (in scadenza). Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:30 Atalanta: le due priorità sono Alajbegovic e Jashari. Per la fascia destra resta in lizza Savona, ma prima serve un’uscita (Bellanova indiziato). Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:15 L’Atalanta ha sempre Jashari in cima alla lista dei desideri. Scattate per ora le altre opzioni. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Kolo Muani: a prescindere dalle parole di Carnevali, la Juventus continua a lavorarci. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:30 Roma, i tre nomi maggiormente attenzionati restano quelli di Moreira, Garnacho e Tresoldi. Si aggiunge Summerville. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:15 Lulli-Avellino: operazione completata. Gasperini ha chiesto di tenerlo per qualche giorno nella prima fase del ritiro.Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:00 Summerville è stato riproposto alla Roma perché le trattative per il suo trasferimento (per esempio al Manchester United) non sono andate in porto. Uno dei primi profili considerati e apprezzati 40 giorni fa. Così il nostro Alfredo Pedullà.