Mondiale, Francia ko: in finale va la Spagna

E’ la Spagna la prima finalista della Coppa del Mondo 2026. La Roja si è imposta 2-0 nella semifinale contro la Francia di Deschamps.

Basta un gol per tempo alla Spagna per battere la Francia ed accedere alla finale della Coppa del Mondo che si giocherà domenica. La Francia disputerà sabato la finalina per il terzo posto. Gara sbloccata al 22′. Fallo di Digne in area di rigore su Lamine Yamal. Dal dischetto si presenta Oyarzabal che batte Maignan e fa 5 nel suo Mondiale. 0-2 che arriva al 58′. Olmo allarga per Pedro Porro che entra in area e raddoppia. Gara sfortunata per la Francia che al 29′ sul risultato di 0-1 ha perso Saliba, infortunato. Al suo posto in campo Lacroix.

Francia-Spagna, le ufficiali

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé. CT: Deschamps.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. CT: De la Fuente.

Oyarzabal e Pedro Porro, Spagna in finale

Gara che si sblocca al 22′. Fallo di Digne su Lamine Yamal. Rigore per la Spagna. Dal dischetto si presenta Oyarzabal che non sbaglia e fa 1-0. 5 nel Mondiale. 7 minuti e la Francia perde per infortunio Saliba. Dentro Lacroix. Al 58′ raddoppio Spagna. Olmo atterrato da Upamecano riesce comunque a servire Pedro Porro che da solo davanti a Maignan non sbaglia e segna la rete del 2-0. Secondo gol in questo Mondiale per l’esterno del Tottenham dopo quello all’Austria ai sedicesimi. Francia che calcia per la prima volta al 81′ con Doué. Dopo 7 minuti di recupero il match finisce 2-0. Francia eliminata. Domenica in finale contro una tra Inghilterra e Argentina ci sarà la Spagna. Per la Francia solo la finale 3-4 posto, dopo 2 finali consecutive, 2018 e 2022.

Le parole di Deschamps

Così Deschamps alla Rai: “Non è quello che ci aspettavamo, naturalmente c’è molta delusione. I giocatori sono distrutti e oggi bisogna riconoscere che eravamo veramente sottotono contro una squadra che ha controllato il gioco. Non cerco alibi, ma mi chiedo se l’arbitro fosse all’altezza. Non dico questo perché ho perso, ma ci sono state delle situazioni da discutere“.

Così in Conferenza stampa: “Beh, questa Spagna è davvero forte e lo ha dimostrato contro di noi. Eravamo sotto lo standard solito, abbiamo fatto degli errori banali. Anche se io pensavo che tutta la squadra avesse recuperato, non è stato così. Saliba si è infortunato, Rabiot era a rischio per il giallo. Per arrivare alla vittoria dovevamo essere al massimo, dare tutto ma non lo eravamo. Siamo molto amareggiati stanotte. La prima parte era forse quella importante“.

Sull’arbitro e sul futuro: “Volevo chiedere: ma ha l’esperienza valida per arbitrare una partita di questo livello. Ho solo fatto una domanda. Spiegare meglio? No, non cadrò in questo dibattito. Non è il momento, son estremamente felice e orgoglioso di quello che abbiamo fatto come Nazionale per arrivare a questo livello, per vincere una Coppa del Mondo nel 2018. Raggiungere la finale in Qatar, portando la squadra ai massimi livelli“.

Le parole di De La Fuente

Così De La Fuente a DAZN: “Difficile spiegare quel che provo. Qualcosa di molto vicino alla felicità, all’orgoglio, a tutto il lavoro fatto insieme a questo gruppo straordinario. Abbiamo fatto le migliori cose possibili e ci manca un passo. Ho tanta tensione addosso, tanta responsabilità. Serve tempo per assimilare questo. Quando abbiamo cominciato 4 anni fa avevamo questa idea, che ci ha portato qua. Sono orgoglioso“.

Sulla vittoria con la Francia: “Oggi giocavamo contro una delle migliori squadre al mondo ma contro loro avevano la migliore squadra al mondo, la mia selezione. I miei ragazzi hanno messo l’anima in campo“.