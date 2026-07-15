Mondiale, la finale sarà Spagna-Argentina: Inghilterra a casa

Vince 2-1, esattamente come 40 anni fa l’Argentina contro l’Inghilterra e accede alla finale della Coppa del Mondo dove domenica affronterà la Spagna.

Vince 2-1 l’Argentina contro l’Inghilterra e domenica alle 21:00 al New York Stadium di East Rutherford sarà finale contro la Spagna. Dopo la vittoria di ieri de La Roja contro la Francia, decisa dalle reti di Oyarzabal e Pedro Porro, è infatti arrivato il successo della Scaloneta contro i Tre Leoni inglesi. Quasi 4 anni dopo la finale in Qatar contro la Francia, l’Argentina tornerà quindi a giocare l’ultimo atto della Coppa del Mondo. L’obiettivo è quello di vincere due Mondiali consecutivi come successo solo ad Italia e Brasile nella storia. Dall’altra parte a 16 anni dall’ultima e unica volta, la Spagna vorrà regalarsi il suo secondo Mondiale.

Le ufficiali

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Guehi, Spence; Anderson, Rice; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane. CT: Tuchel.

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico; Giuliano Simeone, Paredes, Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez. CT: Scaloni.

Cronaca di un’impresa, Inghilterra-Argentina 1-2

Due assist di Messi, 12 nella storia dei Mondiali e l’Argentina vola in finale della Coppa del Mondo. Le reti di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez firmano la rimonta sull’Inghilterra. Vantaggio inglese siglato da Gordon in avvio di ripresa, da lì i Tre Leoni non hanno più provato ad attaccare difendendo fino quasi alla fine il vantaggio. 55 sul cronometro e Inghilterra che la sblocca. Cross di Rogers che trova Gordon sul secondo palo, 1-0. Gara che avanza senza reti, Argentina che attacca inglesi che passano al 5-3-2. L’Argentina pareggia al 85′. Messi appoggia per Enzo Fernandez che calcia da fuori e batte Pickford. 1-1. Quando tutto sembrava indirizzato verso ai supplementari è Lautaro, entrato al 81′ a segnare al 92′ la rete del 2-1. Altro assist di Messi e inzuccata del Toro che trascina la Scaloneta in finale. Dalle due reti di Maradona a Messico 86′ ai due assist di Messi a Usa, Messico e Canada 2026′. 40 anni dopo vince ancora l’Argentina.