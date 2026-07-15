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Live Calciomercato, tutte le notizie di mercoledì 15 luglio: Roma, si lavora per gli esterni. Juventus, non solo Kolo Muani

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Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi mercoledì 15 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo. 

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

Kolo Muani ancora in orbita Juventus
Kolo Muani ancora in orbita Juventus

 

07:35 La Roma ha un accordo con Tresoldi, ora deve accelerare con il Bruges. E non deve trascorrere troppo tempo, altrimenti ci sono altri club in attesa. Con Moreira l’accordo-ingaggio è totale. Su Garnacho riflessioni solo perché si aspetta la definitiva risposta di Summerville. Così il nostro Alfredo Pedullà. 

07:30 La Roma al momento fredda su Tzolis: proposto nelle ultime ore. Almeno oggi gli obiettivi sono altri. Così il nostro Alfredo Pedullà. 

07:20 SummervilleRoma: l’incontro (non a Trigoria) anticipato stamattina è andato bene. Però serve l’arrosto e dalla Premier possono tornare. Il cartellino, almeno in questa fase del mercato, è sotto i 50 milioni. Serve intesa su ingaggio, gli altri tre tavoli (MoreiraGarnachoTresoldi) restano aperti, anche se per il momento al Roma si è concessa una pausa su Garnacho aspettando la risposta di Summerville. Così il nostro Alfredo Pedullà. 

07:15 Soluzioni alternative a Kolo Muani (ancora in gioco): a parte il solito Sorlorh (costi alti) la Juventus ha sondato Castro, si è informata nuovamente su MatetaOyarzabal fuori mercato. Pellegrino piace a prescindere (l’idea è sempre quella di prendere due attaccanti). Così il nostro Alfredo Pedullà. 

07:00 Alajbegovic: l’Atalanta prepara la prima offerta ufficiale al Bayer nella speranza di anticipare la concorrenza (che c’è). Così il nostro Alfredo Pedullà. 

 

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