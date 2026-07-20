Argentina, il dolore di Messi per il ko in finale: le sue parole

Con un post sul suo profilo Instagram, Lionel Messi ha voluto chiudere questa Coppa del Mondo dopo la sconfitta in finale di ieri. Nelle sue parole il dolore per il ko ma anche la gratitudine verso i suoi compagni.

La Coppa del Mondo di Lionel Messi è stata straordinaria, l’attaccante dell’Argentina ha segnato 8 gol e servito 4 assist ed è ora al secondo posto all-time della classifica marcatori del Mondiale, alle spalle solo di Mbappé. 22 gol a 21 per il francese. Sono invece 12 gli assist in tutti i Mondiali per Messi, record assoluto. Il fuoriclasse argentino non è però riuscito ad incidere nella finale contro la Spagna, persa 1-0 ai supplementari. A poche ore dal ko, Messi ha voluto mandare un messaggio tramite il suo profilo Instagram a tutti i tifosi della Scaloneta.

Le parole di Messi

Queste le sue dichiarazioni: “Il dolore è immenso e ci vorrà del tempo perché questa ferita si rimargini. Ma mi porto dietro anche tutto ciò che di bello c’è stato… Le partite che abbiamo ribaltato dando il massimo e che rimarranno per sempre nella memoria, il sostegno di un intero Paese che, insieme al lavoro e all’impegno di questo gruppo, ci ha permesso di tornare, ancora una volta, tra i migliori al mondo. Oggi è difficile dare il giusto valore a ciò che abbiamo fatto, ma questo gruppo è arrivato a due finali consecutive della Coppa del Mondo. Grazie di cuore per ogni saluto e per ogni messaggio. Ancora una volta siamo riusciti a unirci come nazione e a stare tutti insieme, condividendo l’immenso orgoglio di essere argentini. Voglio anche congratularmi con la Spagna per la vittoria del titolo“.

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Tutti i record al Mondiale

Vistosi sfuggire all’ultima curva il titolo di miglior marcatore della storia dei Mondiali, Mbappé è ora a quota 22 gol contro i 21 del fuoriclasse argentino, Messi, è comunque titolare di numerosi record alla Coppa del Mondo. I 6 edizioni disputate, è il calciatore con più presenze in assoluto nella competizione, 34. 3054 sono poi i minuti giocati. 33 sono le partecipazioni al gol, nessuno come lui, divise tra i 21 gol e i 12 assist. 24 sono poi le grandi occasioni create, 101 invece i passaggi chiave effettuati da Messi. 140 è invece il numero pauroso di dribbling completati. 140 sono anche i tiri totali, 64 quelli in porta. Numeri incredibili, quelli fatti segnare nei suoi 6 Mondiali e che sarà complicato migliorare.