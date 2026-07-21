Live Calciomercato, tutte le notizie di martedì 21 luglio: Fiorentina, la situazione sulle fasce. Roma, Summerville ad un passo: focus su Tressoldi

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi martedì 21 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

08:05 Ignace Van der Brempt quasi sicuramente lascerà il Como. Vi abbiamo parlato del Sassuolo in pressing per il terzino, ma serve accordo sulla formula. Si è informato anche il Genoa e ci sono due club tedeschi che hanno sondato nelle ultime ore, compreso il Friburgo che con il Como ha chiuso nei giorni scorsi l’operazione per il centrocampista Enghelardt. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Terzino Fiorentina: resta in quota Joao Mario della Juventus ma dipende da uscita di Dodo (la Roma non c’è) o Fortini. Esterno offensivo: nei giorni scorsi era stato proposto Alajbegovic (obiettivo Atatanta e nel mirino di due club stranieri). E un intermediario ha offerto Kulusevski (che sta tornando da un infortunio), per ora solo così. Valutazione su più fronti. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:55 Affare fatto per Cardoso Varela al Porto. Trattativa conclusa in giornata. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:50 Il Cagliari resta in corsa per Daniel Maldini, confermando le indiscrezioni che vi abbiamo dato diverso tempo fa. Anche il Sassuolo ci sta pensando, ma il Cagliari vuole insistere. Il direttore sportivo Accardi ha già lavorato con il figlio d’arte, i rapporti tra il club di Giulini e l’Atalanta sono eccellenti, certificati da diverse operazioni. Non siamo in chiusura, ma l’interesse resta alto. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:40 Roma: dopo aver definito l’operazione Summerville, focus su Tresoldi che – come già anticipato – sta ancora aspettando il club giallorosso. Ma bisogna agire perché c’è concorrenza. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:35 Como, la vicenda Kean è un’idea del suo agente. Il club per ora è freddo sull’argomento. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:30 Reggina, anche Abonckelet vicino alla firma. Così il nostro Alfredo Pedullà.