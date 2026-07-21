Football & Sport Film Festival: ad Arezzo sei giorni dedicati al rapporto tra cinema e sport

La XV edizione del Festival del Calcio Italiano entra nel vivo con il Football & Sport Film Festival e i Football Film Awards, sei serate che uniranno il mondo del cinema e quello dello sport. L’evento si svolgerà dal 22 al 27 luglio, dalle 20:45 alle 23:30, presso il Circolo Tennis Giotto di Arezzo, confermandosi come uno degli appuntamenti più interessanti del panorama nazionale dedicato alla cultura sportiva.

Si parte con il docu-film dedicato a Igor Protti

La serata inaugurale sarà dedicata alla memoria di Igor Protti, storico attaccante scomparso lo scorso 19 giugno all’età di 58 anni. In programma la proiezione del documentario “Igor, l’eroe romantico del calcio”, diretto da Luca Dal Canto e scritto insieme ad Alberto Battocchi e Anita Galvano.

Il film ripercorre la carriera e la vita dell’ex bomber, protagonista con le maglie di Bari, Napoli, Lazio e Livorno, soffermandosi anche sul profondo legame con la città labronica, culminato con la storica promozione del Livorno in Serie A nel 2004. Attraverso testimonianze e racconti, il documentario restituisce il ritratto umano e sportivo di un calciatore unico nella storia del calcio italiano, rimasto l’unico a conquistare il titolo di capocannoniere in Serie A, Serie B e Serie C.

Ingresso gratuito con registrazione obbligatoria

L’accesso alle serate sarà gratuito, ma riservato a un massimo di 50 partecipanti per appuntamento. Per partecipare sarà necessario effettuare la registrazione attraverso la pagina Instagram ufficiale del Festival. L’iniziativa rappresenta un’occasione per approfondire il legame tra sport, cinema e cultura, valorizzando storie che hanno lasciato un segno nel panorama calcistico italiano.

Arezzo si conferma capitale del calcio e dello sport

Per il secondo anno consecutivo, Arezzo viene indicata come Capitale italiana del Calcio e dello Sport, rafforzando la propria vocazione nell’ospitare eventi di rilievo nazionale dedicati alla promozione dei valori sportivi e del territorio.

Gli organizzatori hanno inoltre ringraziato il Circolo Tennis Giotto per l’ospitalità e la famiglia Manzo, con un riconoscimento particolare al presidente Guglielmo Manzo, il cui sostegno è stato determinante per la crescita del Festival e delle iniziative sviluppate sul territorio toscano.