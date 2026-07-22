Live Calciomercato, tutte le notizie di mercoledì 22 luglio: Milan, fatta con Modric: si pensa alle uscite. Summerville, l’Al Hilal attende l’ok del giocatore

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi mercoledì 22 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

08:15 Il Monza è in trattativa avanzata con lo Sporting per il terzino Ricardo Mangas. Così il nostro Gianluigi Longari.

08:12 Manca ancora via libera per l’Arabia di Summerville: le riflessioni sono sul progetto tecnico. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Romagnoli, l’Al Sadd ha chiesto di procrastinare il pagamento del cartellino a gennaio. Deciderà Lotito nelle prossime ore. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:55 L’indiscrezione: il Frosinone insiste per Zerbin e Hasa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:30 Modric ha mantenuto le premesse e forse le promesse, nel senso che aveva deciso di dare precedenza al Milan se avesse deciso di continuare a giocare. E quindi il suo rinnovo è in linea con quanto era chiaro da tempo. Adesso il Milan, prima di fare un’altra entrata in quel settore, dovrà decidere in modo chiaro e definitivo il futuro di Jashari e Samuele Ricci. Questi ultimi, come anticipato diverso tempo fa, sono nella lista dell’Atalanta. Ma anche Fofana e Loftus Cheek non sono considerati intoccabili, quindi andranno fatte valutazioni approfondite. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:25 Ufficiale: Morgan Rogers nuovo giocatore del Chelsea.

07:20 L’Al Hilal sta ancora aspettando il semaforo verde di Summerville dopo la mega offerta. Sarebbe una scelta economica rispetto al progetto tecnico propostogli dalla Roma. E accettato prima della clamorosa irruzione del club arabo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:15 Non c’è ancora l’accordo tra Bruno Fernandes ed il Manchester United per il rinnovo di contratto del portoghese. L’ultimo contatto non ha portato alla fumata bianca, e diversi altri club hanno preso contatto con il suo agente. Previsti nuovi incontri con i Red Devils, ma per adesso non è ancora stato raggiunto un accordo. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:10 Udinese Calcio comunica di aver sottoscritto un nuovo contratto con Nicolò Zaniolo. L’accordo siglato è valido fino al 30 giugno 2029 con opzione per un’ulteriore stagione sportiva. Il club e Nicolò sono lieti di proseguire insieme il proprio percorso, confermando le reciproche ambizioni e rafforzando la volontà comune di raggiungere nuove e condivise soddisfazioni.

07:00 Ufficiale: Lemina rinnova con il Galatasaray fino al 2028.