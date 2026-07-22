Liga Profesional, al via il Torneo Clausura 2026

Tutto pronto per il Torneo Clausura 2026. Si parte nella notte fra giovedì e venerdì con la prima gara sul canale 60 tra Belgrano e Rosario Central.

Il Torneo Apertura 2026 ha visto il Belgrano trionfare 3-2 in finale contro il River Plate. Decisive le due reti di Fernandez e il gol di Morales. Inutili i gol di Colidio e Galvan per i Millonarios. Ora è tutto pronto per la ripresa della Liga Profesional. River Plate e Boca Juniors hanno cambiato tanto e ora si preparano a puntare al titolo. Loro ma non solo tante le candidate alla vittoria finale del Torneo Clausura che nel 2025 ha visto trionfare l’Estudiantes in finale contro il Racing. Tutto pronto quindi per un nuovo campionato da seguire in esclusiva su Sportitalia.

Liga Profesional, inizia il Torneo Clausura

Mondiale terminato riparte subito la Liga Profesional con il Torneo Clausura. L’ultimo atto dell’Apertura aveva visto lo storico successo del Belgrano in finale contro il River Plate. Prime gare già nella notte tra giovedì e venerdì. Ad aprire il programma sul canale 60 proprio il Belgrano che ospiterà il Rosario Central di Angel Di Maria. Una sfida affascinante e perfetta per aprire le danze. 24 ore e nella notte tra venerdì e sabato sarà il turno del Racing Club de Avellaneda. La neo squadra di Vojvoda ospiterà al Cilindro il Gimnasia la Plata in un match subito importante per una squadra, l’Academia che arriva da un semestre complicato. Nella notte tra sabato e domenica spazio poi ai grandi delusi dell’ultimo Apertura quel River Plate che è uscito ko contro il Belgrano e tanto ha cambiato negli ultimi mesi. In panchina è rimasto Coudet ma in campo sono tante le novità.

Due ritorni importanti in attacco come Santos Borre e Lucas Beltran ma non solo. Tra i tanti colpi in difesa ecco Otamendi. Avversario alla prima sarà il Barracas con obiettivo quello di iniziare con il piede giusto. Ultima ma non per importanza poi il Boca Juniors, che nella notte tra domenica e lunedì affronterà il Deportivo Riestra. Gli Xeneises hanno riabbracciato Paredes, rientrato dal Mondiale e anche loro attraversano una rivoluzione che in casa Azul y Oro ha toccato anche la panchina con l’arrivo di Arruabarrena. Insomma tra certezze assodate, e novità inevitabili il Torneo Clausura è pronto per partire e per regalarci spettacolo…