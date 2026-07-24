Milan, rinnovati i contratti di Camarda e Comotto. Il commento di Cardinale

Il Milan ha rinnovato fino al 2031 con opzione per un ulteriore anno i contratti di Camarda e Comotto. Questo il commento di Gerry Cardinale.

Così Cardinale: “Il nostro impegno a lungo termine nel rinnovare i contratti di Camarda e Comotto è pienamente coerente con la visione che ho delineato per il club da quando ne sono diventato proprietario. Daremo priorità ai giocatori cresciuti nel nostro settore giovanile, li accompagneremo nel loro percorso di crescita e ne valorizzeremo al massimo il potenziale affinché contribuiscano ai successi della squadra sul campo. Entrambi rappresentano il meglio del Milan: il nostro vivaio e la direzione che il club intende seguire in futuro. Indossare la maglia del Milan deve essere un privilegio. Ed è proprio su questo che vogliamo puntare, assicurandoci di avere un’organizzazione capace di formare giocatori che incarnino al meglio i valori del Milan e ciò che il club rappresenterà negli anni a venire. Sia Camarda che Comotto sono l’emblema di ciò che significa essere il Milan: giochiamo per vincere e loro sono dei vincenti”.

Milan, Comotto e Camarda hanno rinnovato

Il comunicato del rinnovo di Comotto: “AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Christian Comotto fino al 30 giugno 2031, con opzione per un altro anno. Arrivato nel settore giovanile rossonero nel 2020, ha percorso la trafila nelle formazioni Under fino alla Primavera. Nella stagione 2025/26 si è imposto in prestito allo Spezia, collezionando 28 presenze. Il Milan e Christian Comotto proseguiranno insieme il proprio cammino, con l’ambizione di crescere e raggiungere nuovi traguardi“.

Il comunicato del rinnovo di Camarda: “AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Francesco Camarda fino al 30 giugno 2031, con opzione per un altro anno. Cresciuto nel settore giovanile rossonero, dove è arrivato all’età di 7 anni, Francesco ha completato il proprio percorso con le formazioni Primavera e Milan Futuro, fino all’esordio in Prima Squadra. Nell’ultima stagione, in prestito al Lecce, ha calcato i campi della Serie A collezionando 23 presenze, 1 gol e 1 assist, per poi fare ritorno al Milan. Il Milan e Francesco Camarda proseguiranno insieme il proprio cammino, con l’ambizione di crescere e raggiungere nuovi traguardi“.