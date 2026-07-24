Live Calciomercato, tutte le notizie di venerdì 24 luglio: Roma, tutte le strategie in attacco. Fiorentina, conferme su Joao Mario

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi venerdì 24 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

08:05 Conferme su Joao Mario in orbita Fiorentina. Fortini resta nella lista Napoli, il Torino sempre interessato in attesa di un rilancio più una possibile soluzione lontano dall’Italia. Sullo sfondo Dodo per il Napoli e per qualche club all’estero. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Zanon, il Cagliari resta interessato. Ma il Pisa non molla. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:55 Roma, tutte le novità: La Roma sta lavorando in silenzio per centrare gli obiettivi di mercato. I discorsi per Nusa stanno procedendo, sia con il Lipsia che con l’agente (da ieri). Certamente c’è concorrenza, ma la Roma non può permettersi di fallire il colpo, deve consegnare un esterno offensivo a Gasperini. E poi si concentra sull’attaccante di qualità che possa permettere a Malen di avere un’alternativa di assoluto livello.

Sono in corso i dialoghi sia con il Bruges per Tresoldi che con il Bologna per Castro, entrambe la piste sono confermate. Il Bruges chiede almeno 30 milioni per Tresoldi, il Bologna una quarantina per Castro (bonus compresi), ma la Roma è su entrambi i tavoli pur essendosi mossa prima sullo specialista recente protagonista in Belgio. Per Moreira, esterno sinistro dello Strasburgo, per ora siamo in una fase di stallo. E per Koné nessuna offerta a oggi concreta né dall’Ahli (che deve fare una cessione) né da altri club. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:50 𝗖𝗼𝗺𝗲 𝗮𝗻𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗮 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗮𝘁𝘁𝗶𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝟭 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼: 𝗹’𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿 lavora sottotraccia per il 𝗖𝘂𝘁𝗶 𝗥𝗼𝗺𝗲𝗿𝗼. Contatti promettenti tra i nerazzurri ed il Tottenham rispetto alla prospettiva di condizioni più agevoli rispetto alla prima richiesta da 50M. Non una trattativa semplice, ma 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿 orientata a provare a percorrere a fondo una pista che convince del tutto come 𝗥𝗼𝗺𝗲𝗿𝗼. Il 𝗕𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗹𝗼𝗻𝗮 è informato, ma necessita prima l’uscita di un centrale come Araujo. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:45 Pontisso alla Cremonese: confermate le indiscrezioni di stamattina. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:40 Modric: “Felice di restare al Milan, la voglia di riscatto è immensa”.

07:35 Ricardo Mangas ha firmato il contratto con il Monza. Arriva dallo Sporting in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Così il nostro Luca Cilli.

07:30 Non c’è solo il Monza su Tyrese Asante del Maccabi Tel Aviv. Il difensore ha un’offerta dal Kasimpasa in Turchia ed è un’opzione concreta per il Lecce. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:20 Ufficiale, Elliot Anderson è un nuovo giocatore del Manchester City.

07:10 Proseguono i dialoghi costruttivi per il rinnovo di Bisseck con l’Inter, confermata la volontà di andare avanti insieme nonostante l’attuale scadenza sia ancora lontana (giugno 29). Contatti con la nuova agenzia (Branchini) costruttivi. Così il nostro Gianluigi Longari.