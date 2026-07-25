Live Calciomercato, tutte le notizie di sabato 25 luglio: Inter-Tottenham, continuano i contatti per Romero. Joao Mario, sempre più Fiorentina

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi sabato 25 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

08:10 Al Hilal dopo il colpo Summerville cerca un altro grande colpo per l’attacco. Il sogno è Luis Diaz del Bayern Monaco. Così il nostro Gianluigi Longari.

08:05 Joao Mario sempre più in orbita Fiorentina: rispetto a 4 giorni fa i viola possono decidere di procedere a prescindere da un’uscita sulle fasce (Dodo e Fortini in scadenza). Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Fiorentina: Echeverri è impossibile. Per Mastantuono il sogno continua. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:50 Esclusiva: Markmann, la Lazio avanza. Operazione da 7 milioni, si lavora sui bonus. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:45 Castro–Roma, contatti sempre vivi. Ma per ora non è compreso un coinvolgimento di Dovbyk. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:40 Ci sono stati già dei contatti diretti tra l’Inter ed il Tottenham per Cuti Romero. I nerazzurri hanno lasciato intendere la prospettiva di arrivare ad una cifra prossima ai 40M tra parte fissa e bonus. Ore calde, con la presenza dell’agente e di Ausilio a Milano. Apertura totale del Cuti all’Inter. L’idea Romero svelata in esclusiva nella mattinata del primo luglio per l’Inter, prosegue con forza. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:35 Lucas Perri è il portiere che il Torino aveva scelto da tempo per un saldo di qualità. Una trattativa che vissuto momenti di alti e bassi, ma dalla giornata di ieri siamo entrati in una fase di crescente ottimismo per il brasiliano classe 1997 in uscita dal Leeds. Il club inglese ha già individuato il sostituto (Trafford del Manchester City), cosi è in arrivo il semaforo verde per consegnare un nuovo specialista ad Abate.

07:30 Ufficiale, Summerville è un nuovo giocatore dell’Al Hilal.

07:25 Ufficiale, Scuderi in prestito dalla Fiorentina alla Juve Stabia.

07:20 L’Avellino non perde di vista Rodrigo Marina, considerato un investimento per il futuro. Prima deve uscire un attaccante, ma il forte interesse di oltre 15 giorni fa è confermato. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:10 È Sankhoun Diawara il nuovo acquisto per la difesa del Milan. Il difensore centrale francese classe 2006, proveniente dal Troyes, con il quale nella scorsa stagione ha collezionato anche 14 presenze in Ligue 2, vestirà nei prossimi giorni i colori rossoneri. Così il nostro Alfredo Pedullà.