Live Calciomercato, tutte le notizie di venerdì 24 luglio: Roma, tutte le strategie in attacco. Romero, l’agente è a Milano. Milan, rinnovati i contratti di Comotto e Camarda

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi venerdì 24 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

Live concluso. Seguite tutte le news sul nostro sito.

01:44 Al Hilal dopo il colpo Summerville cerca un altro grande colpo per l’attacco. Il sogno è Luis Diaz del Bayern Monaco. Così il nostro Gianluigi Longari.

00:36 Joao Mario sempre più in orbita Fiorentina: rispetto a 4 giorni fa i viola possono decidere di procedere a prescindere da un’uscita sulle fasce (Dodo e Fortini in scadenza). Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:28 Fiorentina: Echeverri è impossibile. Per Mastantuono il sogno continua. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:23 Esclusiva: Markmann, la Lazio avanza. Operazione da 7 milioni, si lavora sui bonus. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:05 Castro–Roma, contatti sempre vivi. Ma per ora non è compreso un coinvolgimento di Dovbyk. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:03 Ci sono stati già dei contatti diretti tra l’Inter ed il Tottenham per Cuti Romero. I nerazzurri hanno lasciato intendere la prospettiva di arrivare ad una cifra prossima ai 40M tra parte fissa e bonus. Ore calde, con la presenza dell’agente e di Ausilio a Milano. Apertura totale del Cuti all’Inter. L’idea Romero svelata in esclusiva nella mattinata del primo luglio per l’Inter, prosegue con forza. Così il nostro Gianluigi Longari.

22:00 Lucas Perri è il portiere che il Torino aveva scelto da tempo per un saldo di qualità. Una trattativa che vissuto momenti di alti e bassi, ma dalla giornata di ieri siamo entrati in una fase di crescente ottimismo per il brasiliano classe 1997 in uscita dal Leeds. Il club inglese ha già individuato il sostituto (Trafford del Manchester City), cosi è in arrivo il semaforo verde per consegnare un nuovo specialista ad Abate.

21:30 Ufficiale, Summerville è un nuovo giocatore dell’Al Hilal.

20:30 Ufficiale, Scuderi in prestito dalla Fiorentina alla Juve Stabia.

20:03 L’Avellino non perde di vista Rodrigo Marina, considerato un investimento per il futuro. Prima deve uscire un attaccante, ma il forte interesse di oltre 15 giorni fa è confermato. Così il nostro Alfredo Pedullà.

18:55 È Sankhoun Diawara il nuovo acquisto per la difesa del Milan. Il difensore centrale francese classe 2006, proveniente dal Troyes, con il quale nella scorsa stagione ha collezionato anche 14 presenze in Ligue 2, vestirà nei prossimi giorni i colori rossoneri. Così il nostro Alfredo Pedullà.

18:50 Frosinone, ufficiali Zerbin e Hasa dal Napoli.

18:15 Dopo il summit tra il duo Maldini–Leonardo e Pep Guardiola e il successivo rifiuto dell’ex tecnico del Manchester City per motivi extracalcistici, è arrivata in giornata la svolta: intensi contatti in queste ore tra la FIGC e Andrea Pirlo per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana. Maldini e Leonardo hanno infatti deciso di puntare tutto sull’ex centrocampista di Milan e Juventus. Così il nostro Alfredo Pedullà. Così il nostro Alfredo Pedullà.

17:25 Mastantuono–Fiorentina: altre conferme dall’Argentina. Così il nostro Alfredo Pedullà.

17:15 Esclusiva: Lazio, dialoghi con la Fiorentina. Interesse per Brescianini o Fabbian in prestito. Così il nostro Alfredo Pedullà.

16:45 Venezia, in chiusura l’arrivo in prestito di Scuffet dal Pisa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

15:14 Chalobah: in giornata call con il Chelsea, il Como vuole aumentare offerta per chiudere. Nei giorni scorsi con i viola era stato appena sfiorato un discorso legato a Nuno Tavares, vedremo se ci saranno altri sviluppi. Per il momento c’è interesse della Lazio per uno dei due centrocampisti viola. Così il nostro Alfredo Pedullà.

15:05 Il River Plate ha ufficializzato l’acquisto di Angel Correa, ex Atletico Madrid arriva dai Tigres in Messico. Campione del Mondo 2022 e vincitore della Copa America 2021 con l’Argentina.

15:02 Tra i convocati del Milan per Glasgow, mancano Nkunku (risentimento muscolare), Estupinan e P. Terracciano. Presenti i giovani Borsani, Bouyer, Vos, Guernier, Pittarella, Vladimirov e Ossola oltre a Cissé, Kostic, Camarda e Comotto. Così il nostro Francesco Letizia.

15:00 Fiorentina, reintegrato il 2007 Kospo per la tournée in Inghilterra e in Austria. Tra i convocati anche i giovani Fei (2007), Perrotti (2008), Deli (2006), Mazzeo (2007) e Croci (2010). Esclusi per motivi di mercato Moreno, Sohm e Balbo che verrà ceduto a titolo definitivo allo Sturm Graz come riportato dal nostro Luca Cilli.

14:36 Ufficiale: Iker Bravo lascia l’Udinese e vola al Watford.

14:00 Le immagini di Ciro Palermo, agente di Cuti Romero, a Milano con l’entourage Vincent Casella. Si scalda la trattativa con l’Inter, che come svelato il primo luglio sta provando ad avanzare con il Tottenham. Il direttore dell’Inter Piero Ausilio è rientrato a Milano nella giornata di ieri. Immagini esclusive raccolte dal nostro Luca Cilli.

Esclusiva 🚨 Le immagini di Ciro Palermo, agente di Cuti Romero, a Milano con l’entourage Vincent Casella. Si scalda la trattativa con l’Inter, che come svelato il primo luglio sta provando ad avanzare con il Tottenham. Il direttore dell’Inter Piero Ausilio è rientrato a Milano… pic.twitter.com/PbuGiEsqaN — Gianluigi Longari (@Glongari) July 24, 2026

13:45 Chalobah, il Como prepara offerta ufficiale 25 base fissa più 5-6 di bonus. La richiesta Chelsea è 30 più 5, la distanza si riduce. Sullo sfondo resta Sanchez. Undici giorni fa (come svelato) il Chelsea aveva ricontattato il Como dopo lo stand-by con l’Inter. Così il nostro Alfredo Pedullà.

13:40 Summerville è atteso in giornata nel ritiro dell’Al Hilal in Austria dove si unirà alla sua nuova squadra. Affare completato. Così il nostro Gianluigi Longari.

13:35 Esclusiva: Avellino a sorpresa, ci prova per Ounas. Così il nostro Alfredo Pedullà.

13:25 Ufficiale: il Newcastle annuncia Bamba per 40 milioni di euro.

13:20 Tutto confermato: Ambrosino torna a Modena in prestito con diritto di riscatto. Così il nostro Alfredo Pedullà.

12:40 Milan, ufficiali i rinnovi di Camarda e Comotto fino al 2031.

12:35 Ora è ufficiale: Mangas è un nuovo giocatore del Monza.

12:30 Il Bologna ha completato la trattativa per Mikel Amondarain, il centrocampista arriverà dall’Estudiantes per 10 milioni più bonus. Battuta la concorrenza di club inglesi. Era la prima scelta in quel ruolo. Nei prossimi giorni l’arrivo in Italia per visite e firme. Così il nostro Luca Cilli.

12:25 Ufficiale, Klopp è il nuovo CT della Germania.

11:40 Italia, il no di Guardiola: “Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento”.

11:37 Gomez al Bari, ufficiale.

10:37 Il Venezia al lavoro sull’attaccante classe 2008 di proprietà della Juventus Alex Amadio. Così in esclusiva il nostro Gianluigi Longari.

10:35 Sassuolo, shock Volpato: positivo alla cocaina ed eccesso di velocità.

08:05 Conferme su Joao Mario in orbita Fiorentina. Fortini resta nella lista Napoli, il Torino sempre interessato in attesa di un rilancio più una possibile soluzione lontano dall’Italia. Sullo sfondo Dodo per il Napoli e per qualche club all’estero. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Zanon, il Cagliari resta interessato. Ma il Pisa non molla. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:55 Roma, tutte le novità: La Roma sta lavorando in silenzio per centrare gli obiettivi di mercato. I discorsi per Nusa stanno procedendo, sia con il Lipsia che con l’agente (da ieri). Certamente c’è concorrenza, ma la Roma non può permettersi di fallire il colpo, deve consegnare un esterno offensivo a Gasperini. E poi si concentra sull’attaccante di qualità che possa permettere a Malen di avere un’alternativa di assoluto livello.

Sono in corso i dialoghi sia con il Bruges per Tresoldi che con il Bologna per Castro, entrambe la piste sono confermate. Il Bruges chiede almeno 30 milioni per Tresoldi, il Bologna una quarantina per Castro (bonus compresi), ma la Roma è su entrambi i tavoli pur essendosi mossa prima sullo specialista recente protagonista in Belgio. Per Moreira, esterno sinistro dello Strasburgo, per ora siamo in una fase di stallo. E per Koné nessuna offerta a oggi concreta né dall’Ahli (che deve fare una cessione) né da altri club. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:50 𝗖𝗼𝗺𝗲 𝗮𝗻𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗮 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗮𝘁𝘁𝗶𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝟭 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼: 𝗹’𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿 lavora sottotraccia per il 𝗖𝘂𝘁𝗶 𝗥𝗼𝗺𝗲𝗿𝗼. Contatti promettenti tra i nerazzurri ed il Tottenham rispetto alla prospettiva di condizioni più agevoli rispetto alla prima richiesta da 50M. Non una trattativa semplice, ma 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿 orientata a provare a percorrere a fondo una pista che convince del tutto come 𝗥𝗼𝗺𝗲𝗿𝗼. Il 𝗕𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗹𝗼𝗻𝗮 è informato, ma necessita prima l’uscita di un centrale come Araujo. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:45 Pontisso alla Cremonese: confermate le indiscrezioni di stamattina. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:40 Modric: “Felice di restare al Milan, la voglia di riscatto è immensa”.

07:35 Ricardo Mangas ha firmato il contratto con il Monza. Arriva dallo Sporting in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Così il nostro Luca Cilli.

07:30 Non c’è solo il Monza su Tyrese Asante del Maccabi Tel Aviv. Il difensore ha un’offerta dal Kasimpasa in Turchia ed è un’opzione concreta per il Lecce. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:20 Ufficiale, Elliot Anderson è un nuovo giocatore del Manchester City.

07:10 Proseguono i dialoghi costruttivi per il rinnovo di Bisseck con l’Inter, confermata la volontà di andare avanti insieme nonostante l’attuale scadenza sia ancora lontana (giugno 29). Contatti con la nuova agenzia (Branchini) costruttivi. Così il nostro Gianluigi Longari.