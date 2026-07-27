Leao, futuro sempre più caldo: Fenerbahçe e Galatasaray pronti a sfidarsi, il Milan aspetta l’offerta

Il futuro di Rafael Leao continua a essere uno dei temi più caldi del mercato del Milan. Al momento non sono ancora arrivate offerte ufficiali sul tavolo del club rossonero, che resta fermo sulla propria posizione: l’attaccante portoghese potrà partire soltanto a titolo definitivo.

Il Milan non cambia strategia

La dirigenza rossonera non intende prendere in considerazione formule diverse dalla cessione a titolo definitivo. Al momento non risultano proposte formali, ma nelle prossime ore la situazione potrebbe entrare nel vivo.

Il Milan continua quindi ad attendere una mossa concreta da parte dei club interessati, senza alcuna intenzione di modificare la propria linea.

Leao apre alla Turchia

Nel frattempo arrivano segnali importanti dal giocatore. Rafael Leao avrebbe infatti aperto sia al Galatasaray sia al Fenerbahçe, con entrambi i club pronti a mettere sul tavolo un ingaggio vicino agli 11 milioni di euro a stagione.

Una proposta economica di altissimo livello che potrebbe convincere il portoghese a valutare seriamente un trasferimento nella Süper Lig.

Delegazione del Fenerbahçe a Milano

La novità più significativa riguarda il Fenerbahçe. È infatti confermata la presenza a Milano di una delegazione del club turco, arrivata per avviare una trattativa diretta con il Milan.

La situazione resta in continua evoluzione, con Galatasaray e Fenerbahçe pronti a contendersi Rafael Leao in un vero e proprio derby di mercato. I contatti sono diretti e concreti e le prossime ore potrebbero risultare decisive per capire se uno dei due club presenterà l’offerta richiesta dal Milan.