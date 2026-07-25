Real Madrid-Vinicius Jr, rinnovo bloccato: si muove l’Arsenal

Il futuro di Vinicius Jr potrebbe non essere più al Real Madrid. Il calciatore ha il contratto in scadenza a giugno 2027 e al momento il rinnovo è in stallo.

Vinicius Jr e il Real Madrid, un matrimonio destinato, forse, a finire. L’attaccante brasiliano ha interrotto da un po’ le trattative per il rinnovo e a meno di un anno dalla scadenza ora potrebbe non essere così certo di restare. Di tempo ce n’è ancora e un suo addio non è scontato ma ora il suo futuro a Madrid è quantomeno in bilico. Una cosa è certa il Real non vuole perderlo a 0, ecco che potrebbe anche aprire ad una cessione in quest’estate. Su di lui ci sarebbe l’Arsenal. Questa la rivelazione di David Ornstein al The Athletic.

Real Madrid, Vinicius potrebbe lasciare

In casa Real Madrid non si è ancora sbloccata la situazione del rinnovo del contratto di Vinicius Jr. Il brasiliano aveva interrotto i colloqui con la dirigenza madridista ad inizio mese come riportato da El Chiringuito e da allora non si sono registrate novità. Un contratto con scadenza pericolosa, il termine è fissato infatti a giugno 2027. Con il calciatore che al momento vorrebbe farne di questo una forza evitando vincoli a lungo termine che potrebbero limitarlo nella scelta della prossima tappa della sua carriera.

Tappa che potrebbe essere l’Arsenal. Secondo quanto rivelato da David Ornstein di The Athletic, infatti i Gunners avrebbero fatto un sondaggio per il funabolo brasiliano. L’interesse degli inglesi è ancora in fase embrionale e non ci sono ancora trattative in corso tra i due club. Ma l’idea sta prendendo sempre più corpo con il passare delle ore. Molto dipenderà anche da un possibile rinnovo attualmente in ghiaccio con il calciatore ancora in vacanza dopo la Coppa del Mondo e il Real Madrid che non è intenzionato a perderlo a parametro 0…