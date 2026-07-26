Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi sabato 25 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

00:00 Live concluso. Seguite tutte le news sul nostro sito.

23:16 Spalletti: “Buone indicazioni, bene Gatti e Kelly. Openda? Gli auguro buona fortuna”.

23:15 Chalobah, il Como pensava di chiudere. Offerti 30 milioni garantiti più bonus. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:00 Ausilio conferma: “Romero ci interessa. Pirlo CT? Mi fido di Maldini”.

22:20 Esclusiva: Castro–Roma, il Bologna ha accettato un pacchetto di circa 35 milioni, vanno sistemati alcuni bonus. E sta già pensando al sostituto. Prudenza fino alla fine, ma siamo in stato avanzato. Tutto in pochi giorni dalla sorpresa di mercoledì scorso. Così il nostro Alfredo Pedullà.

22:20 Conferme anche dalla Gazzetta dello Sport rispetto al viaggio previsto in settimana di emissari del Fenerbahce per approfondire la situazione di Leao. Come anticipato in mattinata, la pista si scalda.

21:43 Castro richiesta iniziale 40 milioni, siamo sui 35 (come già raccontato) e per il Bologna una grande plusvalenza. Si lavora per chiudere. Così il nostro Alfredo Pedullà.

21:39 Castro ha già accordo con la Roma. Gasperini lo aveva chiesto anche ai tempi dell’Atalanta. Così il nostro Alfredo Pedullà.

20:53 Su Jonathan Rowe nelle ultime settimane ci sono stati degli interessi concreti da parte di alcuni club di Premier League. Per il Bologna è un calciatore molto importante, dunque non sul mercato. Ma se dovesse arrivare un’offerta economicamente rilevante (e irrinunciabile) a quel punto lo scenario potrebbe cambiare. Così il nostro Luca Cilli.

20:05 Per l’eventuale post Castro per cui c’è una trattativa avanzata con la Roma il Bologna andrà con decisione su Carlos Espì, l’attaccante del Levante che da mesi rappresenta una prima scelta del club. Così il nostro Luca Cilli.

20:00 Castro: contatti diretti Roma–Bologna (sorpresa di tre giorni fa). Trattativa nel vivo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

19:15 De Gea: “Sento la responsabilità di essere il capitano della Fiorentina. Grosso vuole un calcio offensivo”.

19:10 Openda parte dalla panchina nell’amichevole di Liegi.

18:40 Kolo Muani–Juventus un mese (…) dopo: previsti altri contatti diretti con il Paris Saint-Germain per sbloccare definitivamente. La Juventus aveva già toccato quota 40 milioni, i bonus possono permettere una definitiva quadratura. Attesa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

18:20 Lois Openda è con la Juventus in Belgio, ma quella di Liegi sarà molto probabilmente l’ultima volta con la Juventus almeno per questa stagione. L’attaccante ha la valigia pronta: confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni, l’Olympique Lione lo aspetta a partire dalla prossima settimana, operazione in prestito secco oneroso da circa 3 milioni come riporta il giornalista Fabrice Hawkinks con ingaggio a carico del club francese. Una trattativa nata lo scorso 20 giugno, oltre un mese fa, quando Footmercato aveva anticipato il forte interesse del Lione. Ci hanno provato altri club, soprattutto in Francia, ma il Lione ha mantenuto il vantaggio che aveva accumulato. Così il nostro Alfredo Pedullà.

18:16 Amorim: “Camarda resterà con noi. Gila? Non sembra niente di serio”.

17:55 Tyrese Asante è un difensore centrale classe 2002 destinato a lasciare il Maccabi Tel Aviv. C’è concorrenza per lo specialista olandese: dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, Gianluigi Longari conferma l’interesse del Lecce che si aggiunge al Monza. Sullo sfondo l’Udinese che apprezza il profilo. Nei giorni scorsi c’era stata una richiesta anche dei turchi del Kasimpasa.

17:00 Di Lorenzo: “Mi piacerebbe chiudere la carriera al Napoli. Pirlo CT? Dobbiamo avere fiducia in Maldini e Leonardo”.

16:00 Il PSG pensa a Rodri, fresco campione del mondo con la Spagna che starebbe trattando il rinnovo con il City, ma non è ancora arrivata la fumata bianca. Secondo RMC Sport, la dirigenza del club parigino avrebbe contattato il Manchester City per informarsi sulle condizioni di un possibile trasferimento di Rodri. Sebbene l’acquisto di un centrocampista non fosse tra le priorità del PSG per questa estate, il profilo del vincitore del Pallone d’Oro spagnolo rappresenta un’opportunità di mercato che il club della capitale francese continua a valutare. Così il nostro Alfredo Pedullà.

15:40 Secondo quanto raccontato da David Ornstein di The Athletic, l‘Arsenal avrebbe fatto un sondaggio per il brasiliano del Real Madrid, Vinicius. L’interesse dei Gunners è ancora in una fase embrionale e non sono ancora in corso trattative tra i club, ma l’idea sta prendendo sempre più piede con il passare delle ore. Molto dipenderà dalle dinamiche contrattuali del giocatore reduce dai Mondiali: al momento non ci sono stati passi avanti decisivi e il Real Madrid non intende lasciar partire il giocatore a parametro zero. Così il nostro Alfredo Pedullà.

15:05 Leao al Fenerbahce, la pista è in piedi. Secondo quanto raccolto da Gianluigi Longari sarà in Italia la settimana prossima nonostante le smentite sul portoghese. Appuntamento per parlare con il Milan, secondo quanto raccontato nei giorni scorsi, anche il Galatasaray ha proposto un ingaggio vicino ai 12 milioni, per ora nessuna decisione è stata presa visto che Leao si trova in tournèe con il club milanese in Australia. Sono giorni caldi per il futuro di Leao, le sirene turche non si placano.

12:50 Ora è ufficiale: Vergara rinnova con il Napoli fino al 2031.

12:10 Yan Diomande sta infiammando questi giorni di mercato. Sembrava una trattativa molto concreta con il Paris Saint-Germain per l’esterno ivoriano classe 2006, ma l’inserimento di ieri del Real Madrid (anticipato da The Athletic) può fare la differenza. Il club di Florentino garantisce al Lipsia una cifra per il cartellino tra 110 e 120 milioni, il particolare che probabilmente farà la differenza. Per Diomande un’estate particolare, prima del PSG ci aveva provato con forza il Liverpool. Ora può essere uno scatto Real…Così il nostro Alfredo Pedullà.

12:02 Ufficiale: Pontisso firma con la Cremonese.

11:05 Ufficiale: Kang-In Lee è un nuovo giocatore dell’Atlético Madrid.

10:00 Anche Pedro Neto proposto da Jorge Mendes all’Al Hilal. Così il nostro Gianluigi Longari.

🚨 🇸🇦 Anche Pedro Neto del Chelsea è stato proposto ad Al Hilal dal suo agente Jorge Mendes https://t.co/hrbl9TK1qp — Gianluigi Longari (@Glongari) July 25, 2026

08:10 Al Hilal dopo il colpo Summerville cerca un altro grande colpo per l’attacco. Il sogno è Luis Diaz del Bayern Monaco. Così il nostro Gianluigi Longari.

08:05 Joao Mario sempre più in orbita Fiorentina: rispetto a 4 giorni fa i viola possono decidere di procedere a prescindere da un’uscita sulle fasce (Dodo e Fortini in scadenza). Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Fiorentina: Echeverri è impossibile. Per Mastantuono il sogno continua. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:50 Esclusiva: Markmann, la Lazio avanza. Operazione da 7 milioni, si lavora sui bonus. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:45 Castro–Roma, contatti sempre vivi. Ma per ora non è compreso un coinvolgimento di Dovbyk. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:40 Ci sono stati già dei contatti diretti tra l’Inter ed il Tottenham per Cuti Romero. I nerazzurri hanno lasciato intendere la prospettiva di arrivare ad una cifra prossima ai 40M tra parte fissa e bonus. Ore calde, con la presenza dell’agente e di Ausilio a Milano. Apertura totale del Cuti all’Inter. L’idea Romero svelata in esclusiva nella mattinata del primo luglio per l’Inter, prosegue con forza. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:35 Lucas Perri è il portiere che il Torino aveva scelto da tempo per un saldo di qualità. Una trattativa che vissuto momenti di alti e bassi, ma dalla giornata di ieri siamo entrati in una fase di crescente ottimismo per il brasiliano classe 1997 in uscita dal Leeds. Il club inglese ha già individuato il sostituto (Trafford del Manchester City), cosi è in arrivo il semaforo verde per consegnare un nuovo specialista ad Abate.

07:30 Ufficiale, Summerville è un nuovo giocatore dell’Al Hilal.

07:25 Ufficiale, Scuderi in prestito dalla Fiorentina alla Juve Stabia.

07:20 L’Avellino non perde di vista Rodrigo Marina, considerato un investimento per il futuro. Prima deve uscire un attaccante, ma il forte interesse di oltre 15 giorni fa è confermato. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:10 È Sankhoun Diawara il nuovo acquisto per la difesa del Milan. Il difensore centrale francese classe 2006, proveniente dal Troyes, con il quale nella scorsa stagione ha collezionato anche 14 presenze in Ligue 2, vestirà nei prossimi giorni i colori rossoneri. Così il nostro Alfredo Pedullà.