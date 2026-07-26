Live Calciomercato, tutte le notizie di domenica 26 luglio: Roma, fatta per Castro del Bologna: le cifre. Le ultime su Romero e Leao

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi domenica 26 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

08:05 Spalletti: “Buone indicazioni, bene Gatti e Kelly. Openda? Gli auguro buona fortuna”.

08:00 Chalobah, il Como pensava di chiudere. Offerti 30 milioni garantiti più bonus. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:55 Ausilio conferma: “Romero ci interessa. Pirlo CT? Mi fido di Maldini”.

07:50 Esclusiva: Castro–Roma, il Bologna ha accettato un pacchetto di circa 35 milioni, vanno sistemati alcuni bonus. E sta già pensando al sostituto. Prudenza fino alla fine, ma siamo in stato avanzato. Tutto in pochi giorni dalla sorpresa di mercoledì scorso. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:45 Conferme anche dalla Gazzetta dello Sport rispetto al viaggio previsto in settimana di emissari del Fenerbahce per approfondire la situazione di Leao. Come anticipato in mattinata, la pista si scalda.

07:40 Castro richiesta iniziale 40 milioni, siamo sui 35 (come già raccontato) e per il Bologna una grande plusvalenza. Si lavora per chiudere. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:35 Castro ha già accordo con la Roma. Gasperini lo aveva chiesto anche ai tempi dell’Atalanta. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:30 Su Jonathan Rowe nelle ultime settimane ci sono stati degli interessi concreti da parte di alcuni club di Premier League. Per il Bologna è un calciatore molto importante, dunque non sul mercato. Ma se dovesse arrivare un’offerta economicamente rilevante (e irrinunciabile) a quel punto lo scenario potrebbe cambiare. Così il nostro Luca Cilli.

07:25 Per l’eventuale post Castro per cui c’è una trattativa avanzata con la Roma il Bologna andrà con decisione su Carlos Espì, l’attaccante del Levante che da mesi rappresenta una prima scelta del club. Così il nostro Luca Cilli.

07:20 Castro: contatti diretti Roma–Bologna (sorpresa di tre giorni fa). Trattativa nel vivo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:15 De Gea: “Sento la responsabilità di essere il capitano della Fiorentina. Grosso vuole un calcio offensivo”.

07:10 Openda parte dalla panchina nell’amichevole di Liegi.

07:00 Kolo Muani–Juventus un mese (…) dopo: previsti altri contatti diretti con il Paris Saint-Germain per sbloccare definitivamente. La Juventus aveva già toccato quota 40 milioni, i bonus possono permettere una definitiva quadratura. Attesa. Così il nostro Alfredo Pedullà.