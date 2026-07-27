Live Calciomercato, tutte le notizie di domenica 26 luglio: Roma, fatta per Castro del Bologna: le cifre. Le ultime su Romero e Leao

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi domenica 26 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

00:00 Live concluso. Continuate a seguire tutte le news sul nostro sito.

23:50 Roma e Bologna stavano parlando di Castro a prescindere. L’inserimento di Dovbyk può essere un di più gradito a entrambi i club, ma conferma soprattutto come l’ucraino non fosse a un passo dal Genoa almeno due settimane fa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:40 Dovbyk: il Bologna confida in una risposta nelle prossime ore, ma sono due operazioni separate. Così il nostro Alfredo Pedullà.

22:40 Castro–Roma: dialoghi anche in serata con il Bologna, si conta di sistemare tutto entro domani in modo da consegnare il calciatore a Gasperini. La cifra è quella anticipata. Così il nostro Alfredo Pedullà.

21:50 Si scalda il futuro di Rafa Leao: NON ci sono ancora state offerte ufficiali al Milan, che non transige sulla volontà di cedere solo a titolo definitivo. Apertura di Leao a Galatasaray e Fenerbahce a cifre vicine agli 11M a stagione di ingaggio. Confermata la presenza a Milano di una delegazione del Fenerbahce per trattare direttamente con il Milan. Situazione in divenire per la concorrenza dei due club pronti a darsi battaglia. Contatti diretti e concreti. Così il nostro Gianluigi Longari.

21:44 Corsa a Comuzzo, nuovo e forte scatto del Torino. Così il nostro Alfredo Pedullà.

21:40 Diomande: il PSG si ritira. Il Real Madrid pronto a toccare quota 120 milioni. Così il nostro Alfredo Pedullà. Confermato Il Real Madrid raggiungerà la quota da 120M necessaria per convincere il RB Leipzig e completare l’affare Yan Diomande. Così il nostro Gianluigi Longari.

19:30 Luis Diaz sempre più un obiettivo dell’Al Hilal.

19:20 Al Shabab è ad un passo dalla chiusura per l’acquisto di Mamadou Thierno Barry dell’USG. Così il nostro Gianluigi Longari.

19:02 Chiesa pronto alla rivalsa dopo Slot : “Mi sento pronto per un ruolo più importante”.

18:22 Come anticipato l’ingresso in scena della Juventus è andato a segno. Il baby attaccante del Lausanne Tegra Bolongo diventerà bianconero. Affare fatto in attesa delle visite mediche. Così il nostro Gianluigi Longari.

17:00 Ora è ufficiale: Marchionni è il nuovo allenatore della Reggina.

15:19 Nonostante le tante manifestazioni di interesse nei confronti di Gerard Martin, la posizione del Barcelona al momento è sempre quella di non privarsi del suo centrale difensivo. Martin è apprezzato dal Milan ed è stato accostato anche ai rossoneri di recente, ma il Barça vuole trattenerlo. Così il nostro Gianluigi Longari.

13:50 Sia Venezia che Monza hanno manifestato interesse per il classe 2006 dell’Atalanta Federico Cassa. Così il nostro Gianluigi Longari.

13:40 Dovbyk–Bologna un accostamento che abbiamo già fatto due giorni fa. E non compreso nell’operazione Castro–Roma. Rispetto al Genoa e al pressing di De Rossi, la Roma aprirebbe al prestito. L’ucraino ci sta pensando. E il nome di Dovbyk, due giorni dopo, torna attuale. Così il nostro Alfredo Pedullà.

13:30 Grande fiducia in casa Real Madrid per completare il trasferimento di Diomande dal RB Lipsia come anticipato dalla Bild. L’intenzione del Real Madrid è quella di accelerare nelle prossime 24 ore per avvicinarsi alla richiesta da 120M e completare l’affare. Così il nostro Gianluigi Longari.

13:25 Conferme su Espí e sul fatto che qualcuno pagherà la clausola di 25 milioni (indizi in Premier). Sulla Lazio abbiamo spiegato le difficoltà iniziali per Espí senza farlo diventare un tormentone. Così il nostro Alfredo Pedullà.

11:07 Ufficiale: Butic è un nuovo calciatore del Bari.

08:05 Spalletti: “Buone indicazioni, bene Gatti e Kelly. Openda? Gli auguro buona fortuna”.

08:00 Chalobah, il Como pensava di chiudere. Offerti 30 milioni garantiti più bonus. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:55 Ausilio conferma: “Romero ci interessa. Pirlo CT? Mi fido di Maldini”.

07:50 Esclusiva: Castro–Roma, il Bologna ha accettato un pacchetto di circa 35 milioni, vanno sistemati alcuni bonus. E sta già pensando al sostituto. Prudenza fino alla fine, ma siamo in stato avanzato. Tutto in pochi giorni dalla sorpresa di mercoledì scorso. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:45 Conferme anche dalla Gazzetta dello Sport rispetto al viaggio previsto in settimana di emissari del Fenerbahce per approfondire la situazione di Leao. Come anticipato in mattinata, la pista si scalda.

07:40 Castro richiesta iniziale 40 milioni, siamo sui 35 (come già raccontato) e per il Bologna una grande plusvalenza. Si lavora per chiudere. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:35 Castro ha già accordo con la Roma. Gasperini lo aveva chiesto anche ai tempi dell’Atalanta. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:30 Su Jonathan Rowe nelle ultime settimane ci sono stati degli interessi concreti da parte di alcuni club di Premier League. Per il Bologna è un calciatore molto importante, dunque non sul mercato. Ma se dovesse arrivare un’offerta economicamente rilevante (e irrinunciabile) a quel punto lo scenario potrebbe cambiare. Così il nostro Luca Cilli.

07:25 Per l’eventuale post Castro per cui c’è una trattativa avanzata con la Roma il Bologna andrà con decisione su Carlos Espì, l’attaccante del Levante che da mesi rappresenta una prima scelta del club. Così il nostro Luca Cilli.

07:20 Castro: contatti diretti Roma–Bologna (sorpresa di tre giorni fa). Trattativa nel vivo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:15 De Gea: “Sento la responsabilità di essere il capitano della Fiorentina. Grosso vuole un calcio offensivo”.

07:10 Openda parte dalla panchina nell’amichevole di Liegi.

07:00 Kolo Muani–Juventus un mese (…) dopo: previsti altri contatti diretti con il Paris Saint-Germain per sbloccare definitivamente. La Juventus aveva già toccato quota 40 milioni, i bonus possono permettere una definitiva quadratura. Attesa. Così il nostro Alfredo Pedullà.