Live Calciomercato, tutte le notizie di martedì 28 luglio: Inter, Stones ha scelto i nerazzurri. Fenerbahce, accordo con Leao: serve quello con il Milan

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi martedì 28 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

08:15 Aggiunta: Jorge Mendes non è minimamente coinvolto nel file Leao. Non è l’agente del portoghese e non è intermediario per il Fener. Così il nostro Gianluigi Longari.

08:10 Malgrado le smentite dei giorni scorsi, il Fenerbahce ha fatto partire la sua missione a Milano per Rafael Leao, come anticipato. Base di accordo raggiunta a livello di personal terms con un ingaggio vicino ai 12M a stagione. Parte la trattativa con il Milan per prendere vantaggio sul Galatasaray, a sua volta interessato a Rafa Leao. Così il nostro Gianluigi Longari.

08:00 Il Napoli deve prendere un difensore, certo, ma al netto di tutte le chiavi di lettura e delle indiscrezioni delle ultime ore in questo momento non può presentare un’offerta. Semplicemente perché servono prima le uscite e da questo non si deroga. Può arrivare un via libera da De Laurentiis per l’emergenza in corso? Sì, ma fin qui siamo in una fase di stand-by. Possiamo solo dire che il difensore che metterebbe tutti d’accordo è Federico Gatti, soprattutto Allegri che lo stima da sempre. Certo, è un destro e il Napoli cerca un mancino, ma teniamolo comunque in lista. Badiashile del Chelsea piace e non poco, si spera solo che ci siano ancora margini di manovra quando ci si potrà muovere sul mercato in entrata. Quanto a Tiago Gabriel del Lecce le qualità non discutono, ma la pista oggi non è calda. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:50 L’indiscrezione: Posch più vicino al Mainz. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:45 La Lazio ha messo Markmann in cima alla lista per la difesa, come raccontato in esclusiva lo scorso 22 luglio. Un profilo allora inedito, con il trascorrere dei giorni il difensore centrale classe 200) del Nordsjaelland ha preso sempre più forza, come vi stiamo raccontando step by step. Tra la richiesta di 7 milioni, bonus compresi, e la proposta della Lazio la richiesta è minima. E ci saranno dialoghi nelle prossime 24 ore per avvicinarsi alla definizione. La Lazio ha bisogno di un altro centrale, a maggior ragione se pensiamo alla situazione di Romagnoli. Per l’attacco la pista Santi Gimenez, in uscita dal Milan, è stata sondata anche ultime ore. Ma almeno adesso lo sbocco, per tanti motivi, è tutt’altro che semplice. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:40 Kofler–Cagliari: qualcosa in meno di 4 milioni. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:30 Nonostante la stima da parte del nuovo tecnico del Liverpool Iraola, Curtis Jones continua ad apprezzare la corte dell’Inter ed è aperto alla possibilità di raggiungere Milano in questa sessione di mercato. Curtis Jones e l’Inter: prospettiva ancora aperta. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:20 Esclusiva: Chalobah, il Como non vuole ancora arrendersi. E può migliorare l’offerta. Comunque non andrà su altri centrali fino a quando ci saranno margini per il difensore del Chelsea. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:10 John Stones ha scelto l’Inter! Nessuno spazio per l’inserimento di altri club interessati. L’Inter è in chiusura per il difensore svincolato dal Manchester City. Contratto biennale per Stones in nerazzurro. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:05 Markmann-Lazio: tra stasera e domani altri passi per trovare tutti gli accordi. Esclusiva del 22 luglio. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:00 Comuzzo–Torino in chiusura quasi due settimane dopo. Così il nostro Alfredo Pedullà.