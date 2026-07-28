Live Calciomercato, tutte le notizie di lunedì 27: Leao-Fenerbahce accordo con il giocatore. Nazionale, Leonardo e Maldini si sono dimessi. Inter, si puntella la difesa

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi lunedì 27 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

02:10 Live concluso. Seguite tutte le news sul nostro sito.

02:00 Aggiunta: Jorge Mendes non è minimamente coinvolto nel file Leao. Non è l’agente del portoghese e non è intermediario per il Fener. Così il nostro Gianluigi Longari.

01:45 Malgrado le smentite dei giorni scorsi, il Fenerbahce ha fatto partire la sua missione a Milano per Rafael Leao, come anticipato. Base di accordo raggiunta a livello di personal terms con un ingaggio vicino ai 12M a stagione. Parte la trattativa con il Milan per prendere vantaggio sul Galatasaray, a sua volta interessato a Rafa Leao. Così il nostro Gianluigi Longari.

00:00 Il Napoli deve prendere un difensore, certo, ma al netto di tutte le chiavi di lettura e delle indiscrezioni delle ultime ore in questo momento non può presentare un’offerta. Semplicemente perché servono prima le uscite e da questo non si deroga. Può arrivare un via libera da De Laurentiis per l’emergenza in corso? Sì, ma fin qui siamo in una fase di stand-by. Possiamo solo dire che il difensore che metterebbe tutti d’accordo è Federico Gatti, soprattutto Allegri che lo stima da sempre. Certo, è un destro e il Napoli cerca un mancino, ma teniamolo comunque in lista. Badiashile del Chelsea piace e non poco, si spera solo che ci siano ancora margini di manovra quando ci si potrà muovere sul mercato in entrata. Quanto a Tiago Gabriel del Lecce le qualità non discutono, ma la pista oggi non è calda. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:34 L’indiscrezione: Posch più vicino al Mainz. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:20 La Lazio ha messo Markmann in cima alla lista per la difesa, come raccontato in esclusiva lo scorso 22 luglio. Un profilo allora inedito, con il trascorrere dei giorni il difensore centrale classe 200) del Nordsjaelland ha preso sempre più forza, come vi stiamo raccontando step by step. Tra la richiesta di 7 milioni, bonus compresi, e la proposta della Lazio la richiesta è minima. E ci saranno dialoghi nelle prossime 24 ore per avvicinarsi alla definizione. La Lazio ha bisogno di un altro centrale, a maggior ragione se pensiamo alla situazione di Romagnoli. Per l’attacco la pista Santi Gimenez, in uscita dal Milan, è stata sondata anche ultime ore. Ma almeno adesso lo sbocco, per tanti motivi, è tutt’altro che semplice. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:02 Kofler–Cagliari: qualcosa in meno di 4 milioni. Così il nostro Alfredo Pedullà.

21:10 Nonostante la stima da parte del nuovo tecnico del Liverpool Iraola, Curtis Jones continua ad apprezzare la corte dell’Inter ed è aperto alla possibilità di raggiungere Milano in questa sessione di mercato. Curtis Jones e l’Inter: prospettiva ancora aperta. Così il nostro Gianluigi Longari.

21:00 Esclusiva: Chalobah, il Como non vuole ancora arrendersi. E può migliorare l’offerta. Comunque non andrà su altri centrali fino a quando ci saranno margini per il difensore del Chelsea. Così il nostro Alfredo Pedullà.

20:52 John Stones ha scelto l’Inter! Nessuno spazio per l’inserimento di altri club interessati. L’Inter è in chiusura per il difensore svincolato dal Manchester City. Contratto biennale per Stones in nerazzurro. Così il nostro Gianluigi Longari.

20:16 Stones non è alternativo a Romero in pista addirittura dal primo luglio per i nerazzurri. Così il nostro Alfredo Pedullà.

20:13 Stones: come raccontato in esclusiva da Gianluigi Longari da due settimane e svelato anche poco fa l’Inter avanza e si avvicina malgrado gli accostamenti ad altri club fino a 24 ore fa. L’Inter vuole chiudere. Così il nostro Alfredo Pedullà.

20:12 Apertura totale di John Stones all’Inter. I nerazzurri stanno avanzando con forza sulla pista legata al difensore svincolatosi dal Manchester City! Così il nostro Gianluigi Longari.

20:10 Markmann-Lazio: tra stasera e domani altri passi per trovare tutti gli accordi. Esclusiva del 22 luglio. Così il nostro Alfredo Pedullà.

20:07 Comuzzo–Torino in chiusura quasi due settimane dopo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

19:40 Santiago Castro arriverà alla stazione Termini alle 23:45. Così il nostro Alfredo Pedullà.

19:25 L’arrivo della delegazione del Fenerbahce a Milano:

✈️ 🚨 Eccolo! Le immagini dell’arrivo a Milano di Cihan Kamer il delegato del Fenerbache pronto a trattare con il Milan per Rafa Leao https://t.co/cxMp0v5ZAn pic.twitter.com/K3gyTFAn3u — Gianluigi Longari (@Glongari) July 27, 2026

19:20 È già finita l’era di Paolo Maldini e Leonardo alla guida del nuovo corso della Nazionale italiana. Dopo le tante polemiche e la bocciatura alla scelta di Andrea Pirlo come ct, entrambi hanno deciso di fare un passo indietro e lasciare la direzione tecnica della FIGC. Ora Malagò dovrà decidere a chi assegnare la guida del nuovo progetto: il favorito per la panchina è Roberto Mancini come riporta anche il nostro Alfredo Pedullà.

18:57 Confermato! La delegazione del Fenerbahce è in arrivo a Milano. I contatti per Rafa Leao entreranno nel vivo nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Così il nostro Gianluigi Longari.

18:18 Oltre ai dialoghi per Cuti Romero, l’Inter tiene viva la pista John Stones, svelata in esclusiva due settimane fa. L’Inter ha avuto contatti diretti in giornata con gli agenti dell’ex difensore del Manchester City e i dialoghi stanno procedendo per mantenere la posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza della Juve e di club di Premier. Trattativa confermata ed in corso.

18:13 Ufficiale: Stuani rinnova con il Girona per il decimo anno di fila.

18:00 Karetsas sempre più vicino al Borussia Dortmund.

17:40 L’Estudiantes ha autorizzato Amondarain a mettersi in viaggio per sostenere le visite mediche con il Bologna. A breve l’arrivo in città e dopo i test fisici la firma del contratto. Il centrocampista sarà pagato 10 milioni più bonus. Era una primissima scelta del club. Così il nostro Luca Cilli.

17:36 𝗟𝗮 𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝘁𝗿𝗮 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗲 𝗧𝗼𝘁𝘁𝗲𝗻𝗵𝗮𝗺 𝗽𝗿𝗼𝘀𝗲𝗴𝘂𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗶 e c’è ottimismo per avvicinarsi ad una quadra sulla cifra e la modalità del trasferimento. Dialoghi in corso anche con l’agente di 𝗖𝘂𝘁𝗶 𝗥𝗼𝗺𝗲𝗿𝗼 per i termini personali del contratto. Apertura del difensore del Tottenham all’𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿 ma accordo ancora da sistemare su durata, ingaggio e bonus. 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗥𝗼𝗺𝗲𝗿𝗼-𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿 𝘀𝘃𝗲𝗹𝗮𝘁𝗮 𝗶𝗻 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗮 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝘁𝘁𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝟭° 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼. Così il nostro Gianluigi Longari.

16:50 Flamengo , senti il presidente: “Prenderemo Thiago Almada dall’Atlético Madrid”.

15:10 Visite mediche con la Juventus in corso per il classe 2010 ormai ex Lausanne Tegra Bolongo. Il centravanti verrà testato sino a settembre quando compirà 16 anni e potrà essere tesserato. Operazione condotta dall’agente amico di famiglia Fabio Sommella. Esclusiva confermata: Bolongo alla Juventus. Così il nostro Gianluigi Longari.

15:05 Arokodare all’Ajax, affare in chiusura. Così il nostro Alfredo Pedullà.

15:00 Bowie–Sassuolo con Mulattieri nell’operazione come anticipato : i lavori sono in corso per trovare tutti gli accordi. Così il nostro Alfredo Pedullà.

14:15 Il Sassuolo ha proposto Mulattieri nell’operazione Bowie. Uno dei due attaccanti che il Verona segue da settimane. Così il nostro Alfredo Pedullà.

13:55 Esclusiva: Espí, c’é anche l’Hull City. Così il nostro Alfredo Pedullà.

13:50 Ufficiale: Carissoni nuovo giocatore del Padova, arriva dalla Juve Stabia. Così il nostro Alfredo Pedullà.

13:40 Ora è ufficiale: Abonckelet nuovo giocatore della Reggina.

13:35 Karetsas, accordo in vista tra Borussia Dortmund e Genk. Così il nostro Alfredo Pedullà.

12:37 Ufficiale: Manchester United, colpo Margetson per la porta.

12:35 Nusa: la Roma continuerà a lavorarci. Non ci sono accordi, ma i contatti con il Lipsia sono vivi. Il calciatore ha aperto, altrimenti la Roma avrebbe già mollato la pista. Il resto va fatto e la Roma valuterà prima di andare eventualmente su altre soluzioni. Così il nostro Alfredo Pedullà.

12:20 Ferran Torres, il PSG prepara l’affondo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

12:00 Esclusiva: sull’attaccante Bentayeb (seguito a suo tempo dal Genoa) ci sono due club turchi (Besiktas e Rizespor), l’Olympiacos ma anche il Levante per sostituire Espí. Così il nostro Alfredo Pedullà.

11:41 Via libera anche per Dovbyk–Bologna, mai a un passo dal Genoa. La trattativa per Castro sarebbe andata a prescindere. Così il nostro Alfredo Pedullà.

11:33 Santiago Castro alla Roma: esclusiva (da mercoledì) confermata. Così il nostro Alfredo Pedullà.

9:45 Andrea Pirlo: “Ieri ho appreso di non essere più il candidato per la panchina della Nazionale italiana. Ringrazio Maldini e Leonardo”.

08:10 Nelle prossime ore l’attaccante del Lausanne Tegra Bolongo si sottoporrà alle visite mediche con la Juventus. Il classe 2010 sosterrà un periodo di prova in bianconero, nell’ottica di firmare un contratto nel mese di settembre dopo avere compiuto i 16 anni di età. Così il nostro Gianluigi Longari.

08:05 Roma e Bologna stavano parlando di Castro a prescindere. L’inserimento di Dovbyk può essere un di più gradito a entrambi i club, ma conferma soprattutto come l’ucraino non fosse a un passo dal Genoa almeno due settimane fa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Dovbyk: il Bologna confida in una risposta nelle prossime ore, ma sono due operazioni separate. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:50 Castro–Roma: dialoghi anche in serata con il Bologna, si conta di sistemare tutto entro domani in modo da consegnare il calciatore a Gasperini. La cifra è quella anticipata. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:40 Si scalda il futuro di Rafa Leao: NON ci sono ancora state offerte ufficiali al Milan, che non transige sulla volontà di cedere solo a titolo definitivo. Apertura di Leao a Galatasaray e Fenerbahce a cifre vicine agli 11M a stagione di ingaggio. Confermata la presenza a Milano di una delegazione del Fenerbahce per trattare direttamente con il Milan. Situazione in divenire per la concorrenza dei due club pronti a darsi battaglia. Contatti diretti e concreti. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:30 Corsa a Comuzzo, nuovo e forte scatto del Torino. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:20 Diomande: il PSG si ritira. Il Real Madrid pronto a toccare quota 120 milioni. Così il nostro Alfredo Pedullà. Confermato Il Real Madrid raggiungerà la quota da 120M necessaria per convincere il RB Leipzig e completare l’affare Yan Diomande. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:10 Luis Diaz sempre più un obiettivo dell’Al Hilal.