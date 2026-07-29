Como Cup, oggi su SI i ragazzi di Fabregas: ecco le avversarie

Tutto pronto per il Girone B della Como Cup su SI. Oggi alle 20:30 Como vs Alula, alle 22:00 toccherà poi sempre ai ragazzi di Fabregas contro il Villarreal.

Si è disputato ieri il Girone A della Como Cup. In campo Lens, Crystal Palace e Famalicao. Ad avere la meglio è stata la squadra francese che tornerà in campo così sabato alle 20:00 in diretta su Sportitalia. I ragazzi di Topmoller si sono imposti 3-0 nella prima partita contro il Crystal Palace, doppietta di Edouard e gol di Bulatovic. Nelle altre due gare sono arrivati due pareggi per 0-0, prima tra Crystal Palace e Famalicao, vittoria degli inglesi ai rigori. E poi ancora tra Famalicao e Lens, vittoria dei portoghesi ai rigori. Oggi il Girone B per determinare chi affronterà il Lens in finale, in campo anche il Como.

Como-Alula ore 20:30

Tanta curiosità ricade su la prima delle due formazioni che affronterà il Como. Gli Arabi dell’Alula, club che nella scorsa stagione ha mancato di poco la promozione in Saudi Pro League. La formazione Saudita, è più che una semplice squadra di calcio. Accende infatti i riflettori su Alula, antica oasi dell’Arabia Saudita, invitando appassionati di calcio e viaggiatori a scoprire una delle destinazioni più straordinarie al mondo. Pur essendo separate dalla geografia, Alula e il Lago di Como condividono un’identità comune: sono destinazioni definite da paesaggi distintivi, da un ricco patrimonio culturale e da un forte richiamo internazionale. Quella contro il Como sarà quindi una gara non solo tra due club calcistici ma tra due paesaggi spettacolari. Un’occasione importante per Alula di farsi conoscere anche oltre i confini nazionali.

Villarreal-Como ore 22:00

Primo vero test di alto livello, per il Como, del pre-stagione, il Villarreal è un’eccellenza del calcio spagnolo. Nella scorsa stagione il Submarino Amarillo è arrivato al terzo posto in Spagna, alle spalle di Barcellona e Real Madrid con 3 punti di vantaggio sull’Atletico Madrid, quarto. Parteciperà quindi, come il Como alla prossima Champions League. Nel proprio Palmares può contare due Coppe Intertoto, ma soprattutto la vittoria dell’Europa League, nell’edizione 2020/21, in finale ai rigori contro il Manchester United, dopo l’1-1 di regolamentari e supplementari. Una formazione che nella sua storia ha sfiorato anche l’impresa di raggiungere la finale di Champions League, disputando 2 volte la semifinale nel 2005/2006 e nel 2021/2022 perdendo però contro Arsenal e Liverpool. Insomma un avversario prestigioso per il Como, come sottolineato ieri anche da Fabregas, per una squadra che si prepara ad affrontare la prima stagione in Champions League della propria storia.