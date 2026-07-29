Live Calciomercato, tutte le notizie di mercoledì 29 luglio: Juventus, Kolo Muani: le ore della verità. Roma-Nusa, trattativa complicata

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi mercoledì 29 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

08:05 Kolo Muani ha un accordo con la Juventus da 4,5 milioni circa di base a stagione più bonus. Due giorni fa ha rifiutato una proposta superiore di ingaggio. In giornata la call con il Paris Saint-Germain, Kolo aspetta di essere liberato. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 L’indiscrezione: proposto Fullkrug, la Lazio è perplessa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:50 Lucumí: contatto in serata. La Juventus ha preso tempo. Lucumí ha altre proposte da Italia, Turchia e Inghilterra. Così il nostro Alfredo Pedullà. Aveva sondato anche l’Al Hilal come riferito dal nostro Gianluigi Longari.

07:45 Kolo Muani: la Juventus ha comunicato stasera al PSG che domani ripresenterà la stessa offerta. Kolo ha altre due proposte, non si andrà oltre domani. La Juventus resta sempre attenta a Zirkzee e Mateta, ma aspetta fino a domani per chiudere o meno il discorso prioritario. Pellegrino è una storia a parte. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:40 Belghali, giorni importanti: il terzino algerino è nella lista di almeno tre big. Ha sondato anche il Venezia. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:35 Nusa–Roma: trattativa dura, ma non è ancora il momento di dire “impossibile”. Su Ezzalzouli del Betis, pista già emersa nei giorni scorsi, la valutazione è 55 milioni più bonus. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:35 Verona, trattativa avanzata per Kacper Sezionenko, esterno offensivo classe 2003 del Lechia Danzica. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:30 Secondo quanto riportato da The Athletic, su Mastantuono c’è anche il River Plate. Il talento argentino vedrebbe con favore un ritorno in patria nel club dal quale è arrivato appena un anno fa in Spagna con un trasferimento di 63 milioni di euro. Mastantuono piace alla Fiorentina e sulle sue tracce ci sarebbe anche il Benfica, Mourinho vuole lasciare andare a giocare Mastantuono, chiuso al Real Madrid da un reparto offensivo già affollato e che prevede altri movimenti.

07:20 Barcola, niente rinnovo con il PSG e vuole il Liverpool: c’è ancora distanza con gli inglesi. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:15 Comuzzo arrivato a Torino: inizia l’avventura con i granata.

07:10 Anche il Lanùs ha sondato il terreno per Toni Sanabria. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:05 Si avvicina alla chiusura l’affare Lindstrøm: a un passo dal trasferimento dal Napoli allo Schalke 04. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:00 Cheddira ha messo per ora in stand-by la Serie B: il Frosinone prepara il rilancio. Così il nostro Alfredo Pedullà.