Live Calciomercato, tutte le notizie di sabato 01 agosto: Real Madrid, i casi Mastantuono ed Endrick. Juve, Conceciao non è certo di restare

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi sabato 01 agosto: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

08:15 Al Ahli ci prova sul serio per Xavi e ha formulato una prima offerta all’ex allenatore del Barcelona. C’è una lista di alternative che comprende anche Vitor Pereira ma i contatti con Xavi stanno andando avanti in attesa di comprendere l’eventuale gradimento dell’allenatore. Così il nostro Gianluigi Longari.

08:05 La domanda è: Mastantuono e Endrick possono essere entrambi protagonisti della prossima Serie A? La risposta è sì, ma bisogna avere prudenza perché la concorrenza non manca. Su Mastantuono (esclusiva dei giorni scorsi di Flavio Ognissanti) la Fiorentina sta lavorando forte nella speranza di anticipare la concorrenza e di capitalizzare i buoni rapporti con il Real Madrid certificati dall’operazione Valdepenas. Quanto a Endrick i tempi possono essere un po’ più lunghi anche se la situazione va monitorata giorno dopo giorno. Si è messa in fila la Roma, anche se l’attuale priorità del club giallorosso è quella di assicurarsi l’esterno offensivo da utilizzare sulla fascia sinistra. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:55 La Juventus dovrà pensare inevitabilmente alle uscire dopo aver fatto importanti sforzi in entrata. C’è questa matassa Nico Gonzalez che va sbrogliata, nel senso che Simeone lo apprezza ma l’Atletico Madrid deve fare i passi giusti senza offerte al ribasso per legittimare la richiesta del Cholo. E poi… Conceicao, intoccabile fino a prova contraria che almeno oggi non c’è. Il mercato dice sempre che nessuno è incedibile in presenza di offerte top. Le voci sul Liverpool a caccia di un sostituto di Salah hanno bisogno di fatti concreti, possono emergere altri club. Ma la Juve ha fatto un grande investimento per Conceicao non troppo tempo fa, quindi servirebbe una proposta monstre, altrimenti parliamo del nulla. Di sicuro le uscite vanno monitorate anche nel caso di presunti insospettabili, la Juve ha bisogno di fare cassa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:45 Il Lecce comunica che il centravanti Willem Geubbels, di proprietà del Paris FC, domani alle ore 15:15 atterrerà a Brindisi.

07:35 Koulierakis arriverà domani alle 12,30 a Ciampino.

07:30 Ufficiale: Mitaj nuovo giocatore del Genoa.

07:25 Douglas Luiz: “Sono tornato alla Juve per restare, é il mio obiettivo”.

07:15 Ora è anche ufficiale: Sezonienko nuovo giocatore del Verona.

07:05 Ora è anche ufficiale: Viti torna alla Sampdoria.

07:00 Ufficiale: Valdepenas è un nuovo giocatore della Fiorentina.