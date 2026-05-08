LIVE – Inchiesta arbitri, oggi gli interrogatori di Schenone, Tommasi e Zappi

Sono giorni delicati per il mondo del calcio italiano. Le notizie dell’inchiesta della Procura di Milano sugli arbitri non possono lasciare indifferenti appassionati e tifosi. Segui su SPORTITALIA gli ultimi aggiornamenti sull’inchiesta con un live testuale che vi spiega approfonditamente ogni passaggio.

Gli aggiornamenti

14:45 Ora è il turno di Tommasi. Dopo lui invece sarà il momento di Antonio Zappi, ex Presidente dell’AIA decaduto nei giorni scorsi a seguito della conferma dell’inibizione di 13 mesi.

14:30 Terminata dopo oltre tre ore l’audizione di Giorgio Schenone. Il dirigente dell’Inter è stato sentito dal PM Ascione in merito all’ipotesi che i presunti rapporti intrattenuti con il designatore possano aver influito sulle designazioni arbitrali per le gare del club nerazzurro.

13:45 In Procura è arrivato anche Dino Tommasi. L’ex arbitro, ora designatore ad interim della Serie A e della Serie B dopo la sospensione di Rocchi, sarà ascoltato dopo il Club Referee Manager dell’Inter Schenone. Anche Tommasi non risulta al momento tra gli indagati dell’indagine della procura milanese.

11:30 Giorgio Schenone è in Procura a Milano per sottoporsi all’interrogatorio del PM Maurizio Ascione in merito ai rapporti con Gianluca Rocchi. Il Club Referee Manager dell’Inter al momento non risulta nel registro degli indagati, ma sarà ascoltato per chiarire alcuni elementi.