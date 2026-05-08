Parla Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, dopo la vittoria del ventunesimo scudetto da parte dei nerazzurri: parole d’amore per la causa cui si è legato.
Parla Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, dopo la vittoria del ventunesimo scudetto da parte dei nerazzurri: parole d’amore per la causa cui si è legato. Il numero 10 argentino ha parole d’elogio soprattutto per il tecnico, Cristian Chivu, ma non solo.
Inter, parla Lautaro: le sue parole
Queste le parole di Lautaro Martinez, che ha confermato a Cronache di Spogliatoio la sua volontà di restare a Milano: “Cosa farei davanti a una ricca offerta di una big europea? Sono fedele al progetto Inter, qui mi sento a casa.
La mia famiglia è felice, abbiamo un ristorante e amiamo Milano. Dal primo giorno in cui sono arrivato qui tutti mi hanno trattato e accolto in una maniera impensabile. Ho anche raggiunto traguardi personali e di squadra davvero importanti. Oggi non ho motivi per pensare a qualcosa che non sia l’Inter”.
Lautaro elogia Chivu: le sue parole
L’argentino ha poi commentato il cambio di guida tecnica rispetto alla gestione precedente, con l’avvento di Chivu: “L’anno scorso abbiamo sofferto tanto, senza raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Cristian ci ha portato un’aria nuova. Ha questa leadership che si vede anche da fuori. Ci ha ridato fiducia. Non ci ha tolto quello che tatticamente avevamo sviluppato negli ultimi anni con Inzaghi. Anzi, ha solo aggiunto un po’ di sue idee a quello che già conoscevamo. Dobbiamo solo ringraziarlo. Lui va verso un calcio molto moderno. Ci fa riposare, concede giorni liberi. Oggi si gioca tanto e i giocatori devono essere tranquilli e riposati. Recuperare è importantissimo”.
Infine, il capitano nerazzurro ha lodato l’inserimento di Pio Esposito: “La prima cosa che ho pensato di Pio? Giocava in Primavera ma veniva ad allenarsi con noi. Era sempre educato, chiedeva, ringraziava. Un ragazzo umile, che vuole imparare: anche ora è rimasto così. Non aveva paura e questa è la cosa più importante. Fa la differenza quando arrivi in prima squadra”. Martinez ha concluso sottolineando il contributo del giovane nelle fasi cruciali della stagione: “Cosa mi ha colpito di lui? L’atteggiamento che ha sempre avuto quando è entrato dalla panchina. Penso alle partite con il Pisa, con la Juventus, contro cui ha segnato un gol importante, contro il Lecce. Alla sua prima stagione ha dimostrato grande personalità, ci ha dato davvero una grande mano”.