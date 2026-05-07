Al Nassr, Ronaldo torna a vincere e segna: martedì la sfida a Inzaghi per il titolo

L’Al Nassr batte 2-4 l’Al Shabab e si riporta così a +5 sull’Al Hilal di Simone Inzaghi in classifica. Martedì lo scontro diretto in casa del Club Globale. Con un successo Cristiano Ronaldo vincerebbe la sua prima Saudi Pro League.

La Saudi Pro League continua a regalare spettacolo. Martedì l’Al Hilal si era portato a -2 dall’Al Nassr, battendo 1-2 nel recupero della 28^ giornata l’Al Khaleej. Oggi Cristiano Ronaldo e compagni sono però tornati a +5 vincendo 2-4 la gara contro l’Al Shabab, match del 33^ turno, anticipato per la finale di Champions League Two contro il Gamba Osaka che CR7 e i suoi disputeranno il 16/05. La tripletta di Joao Felix, ora a 20 gol in campionato e il gol di Cristiano Ronaldo, hanno così consegnato all’Al Nassr, l’occasione di vincere la Saudi Pro League, già martedì prossimo in caso di successo in casa contro l’Al Hilal.

Martedì si può decidere la Saudi Pro League

Si potrebbe chiudere martedì la Saudi Pro League 2025/26. Con una vittoria contro l’Al Hilal, l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo si laureerebbe infatti campione con il portoghese che per la prima volta alzerebbe il trofeo da quando gioca in Arabia Saudita. Attenzione però, perché una vittoria dell’Al Hilal cambierebbe completamente il copione. La squadra di Simone Inzaghi si trova attualmente a -5 dall’Al Nassr ma con una gara in più da giocare.

In caso di successo, si porterebbe quindi a -2, con la possibilità vincendo anche anche contro NEOM e Al Fayha di poter festeggiare il titolo il 20/05, anche senza guardare alla gara tra Al Nassr e Damac. Ecco perché il match di martedì prossimo è così importante per entrambe, con il campionato che potrebbe prendere una direzione ma anche l’altra. Nell’eventualità di un pareggio, invece tutto sarebbe ancora aperto con l’Al Nassr che manterrebbe comunque un notevole margine di 5 punti sull’Al Hilal.

Al Hilal, una finale prima dello “spareggio” scudetto

L’Al Hilal si giocherà le possibilità di poter ancora vincere la Saudi Pro League, martedì prossimo contro l’Al Nassr in casa di Cristiano Ronaldo e compagni. Prima di questa gara, però, l’Al Hilal disputerà domani, venerdì 8 maggio la finale della King Cup. Avversario un sorprendente Al Kholood. Avversario sulla carta non insuperabile, è infatti 14^ in Saudi Pro League, ma in coppa ha avuto il merito di eliminare in semifinale l’Al Ittihad.

I due precedenti in questa stagione sono entrambi favorevoli a Simone Inzaghi e ai suoi. All’andata 1-3 per gli ospiti con i gol di Milinkovic-Savic e Theo Hernandez (doppietta) per l’Al Hilal e Enrique per l’Al Kholood. Al ritorno successo nettissimo per Inzaghi, 6-0. Tripletta di Benzema e gol di Al Harbi, Al Dawsari e Marcos Leonardo. Questa sarà quindi la prima occasione per l’ex allenatore dell’Inter di alzare un trofeo da allenatore dell’Al Hilal, prima di andarsi a giocare il secondo, martedì 12/05 in diretta su Sportitalia contro l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.