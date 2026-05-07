Serie A, domani al via la 36^ giornata: le probabili formazioni

Domani sera prenderà il via la 36^ giornata di Serie A. A sfidarsi saranno Torino e Sassuolo. Il turno si chiuderà lunedì con Napoli-Bologna.

Sarà la gara dell’Olimpico Grande Torino a dare il via alla 36^ giornata di Serie A. Davanti Torino e Sassuolo. Due squadre che hanno già raggiunto l’obiettivo stagionale, quello della salvezza e che vorranno fare bella figura. Sabato si torna in campo poi con 3 match. Alle 15.00, Cagliari-Udinese. Ai sardi basta un punto per l’aritmetica salvezza. Alle 18.00 Lazio-Inter, l’anticipo della finale di Coppa Italia del 13/05. In serata, 20.45 Lecce-Juventus, salvezza e Champions in palio. Alle 12.30 della domenica in campo Verona-Como. Si continua alle 15.00 due match, Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa. Alle 18.00 Parma-Roma e alle 20.45, Milan-Atalanta. Lunedì sempre alle 20.45, Napoli-Bologna.

Domani si parte, Torino-Sassuolo

Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Njie, Simeone. Allenatore: D’Aversa.

Sassuolo (4-3-3): Turati; Coulibaly, Walukiewicz, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Konè; Volpato, Nzola, Laurienté. Allenatore: Grosso. Le gare del sabato

Cagliari (3-5-1-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Obert; Folorunsho; Esposito. Allenatore: Pisacane.

Udinese (3-5-2): Okoye; Mlacic, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Miller, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.

Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Sucic, Dimarco; Bonny; Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram K., Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Spalletti.

Le gare della domenica

Verona (3-5-1-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov; Bowie. Allenatore: Sammarco.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Floriani, Grassi, Maleh, Zerbin; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Giampaolo.

Pisa (3-5-2): Semper; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. Allenatore: Hiljemark.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Brescianini; Harrison, Gudmundsson, Solomon. Allenatore: Vanoli.

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Amorim, Sabelli; Ekhator, Vitinha; Colombo. Allenatore: De Rossi.

Parma (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabè, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. Allenatore: Gasperini.

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez. Allenatore: Allegri.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino.

Napoli-Bologna chiude la 36^ lunedi

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Santos A; Hojlund. Allenatore: Conte.

Bologna (4-3-3): Pessina; Zortea, Helland, Lucumì, Miranda; Sohm, Freuler, Moro; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.