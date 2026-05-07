De Laurentiis manda un messaggio alla Roma! Le sue parole

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato all’inaugurazione del Villaggio della Salute della Race for the Cure al Circo Massimo.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato all’inaugurazione del Villaggio della Salute della Race for the Cure al Circo Massimo.

Queste le sue parole: “La Roma deve stare tranquilla, perché se Malagò dovesse diventare presidente della Federazione, lui, da romanista, sicuramente farà in modo che il calcio porti anche qualche cosa di più dal centro al sud”.

Lunga intervista al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: il numero uno azzurro ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul futuro di Antonio Conte e non solo, tornando sul caso Kvara e soffermandosi anche sul futuro del calcio in Italia.

Al New York Times è partito da un tema molto caldo: Conte ct dell’Italia? “Anzitutto al momento non abbiamo un presidente della federazione, quindi nessuno può decidere di chiederglielo. Prima dobbiamo risolvere il problema della Figc, dovremo aspettare le nuove elezioni a giugno. Antonio Conte è una persona molto seria. Ha un contratto con me. Non mi abbandonerà mai all’ultimo minuto. Perché creerebbe un grosso problema per il Napoli. Se si sacrifica dopo due anni in cui ha costruito un Napoli fortissimo, è anche una sua creazione. Quindi ucciderebbe la sua creatura, abbandonandolo proprio all’ultimo minuto. Oppure decide subito e dice ‘Vorrei andarmene’. In quel caso avrei il tempo, tra aprile e maggio, di trovare qualcun altro che lo sostituisca. Altrimenti, non credo che il signor Conte abbandonerà mai il Napoli. È una persona seria e professionale. Se fossi un allenatore, prima di accettare la Nazionale io ci penserei cento volte. Se non ci siamo qualificati ai Mondiali per tre volte di fila, c’è una certa responsabilità da parte di chi è al vertice”.

De Laurentiis e l’operazione Kvaratskhelia

“Quando era arrivato Conte, abbiamo ricevuto un’offerta di 200 milioni di euro dal PSG e da altri club per vendere insieme Osimhen e Kvaratskhelia. Conte ci disse che potevamo Osimhen, ma per favore non Kvara. E’ stato un grosso errore, perché dopo ho avuto grossi problemi con il padre-agente di Kvara. Poteva rescindere il contratto con l’articolo 17 del regolamento FIFA, così ho deciso che era meglio venderlo a gennaio. Conte non era contento. Sto cercando di cambiare queste regole perché, se fai un investimento, non puoi essere ricattato da nessuno. Gli agenti sono un branco di vampiri che succhiano soldi al calcio”.