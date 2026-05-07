Juventus, riecco Vlahovic: gol e fiducia. Ma sul rinnovo è tutto bloccato

Dopo il gol al Verona, Vlahovic punta una maglia da titolare contro il Lecce. Intanto la Juventus aspetta segnali sul rinnovo, mentre Spalletti continua a considerarlo centrale nel progetto bianconero del futuro.

Dusan Vlahovic è tornato a prendersi la scena in casa Juventus. Dopo i complicati mesi del recupero dall’infortunio e la conseguente piccola ricaduta, l’attaccante serbo ha lanciato un segnale importante ritrovando immediatamente il gol contro il Verona. Dopo la piccola ricaduta, la condizione è in crescita e c’è la concreta possibilità di riprendersi una maglia da titolare già nella sfida di sabato sera contro il Lecce.

La fiducia di Spalletti

Un ritorno che pesa non solo per la corsa Champions dei bianconeri, ma anche per il futuro dello stesso centravanti. Luciano Spalletti, infatti, punta molto su Vlahovic. Il tecnico vede nel serbo uno dei pilastri attorno a cui costruire la Juventus del prossimo futuro. Una squadra che dovrà tornare stabilmente a competere per lo scudetto.

Fiducia tecnica e stima personale non sono mai mancate, anche nei mesi più difficili dell’attaccante. Ora però, oltre al campo, c’è da affrontare il tema più delicato: il rinnovo di contratto.

Il contratto di Vlahovic

L’accordo tra Vlahovic e la Juventus scade il prossimo 30 giugno 2026, ma il clima attorno alla trattativa resta freddo. Il giocatore e il suo entourage, guidato dal padre Milos, non sembrano intenzionati a forzare i tempi. La convinzione del serbo è chiara: attendere l’estate potrebbe aprire scenari più prestigiosi e soprattutto economicamente più vantaggiosi. Club di alto livello europeo osservano la situazione e il profilo di Vlahovic continua ad avere mercato.

La trattativa di Juventus-Vlahovic per il rinnovo

La Juventus, però, non può permettersi di restare in attesa troppo a lungo. Alla Continassa si sta già lavorando alla programmazione della prossima stagione e conoscere il destino del numero nove è fondamentale per pianificare il reparto offensivo. Per questo motivo il club avrebbe già avanzato una proposta importante: un contratto da circa sei milioni di euro più bonus, su cifre simili a quelle dei giocatori centrali del nuovo progetto tecnico.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, al momento, però, non sono arrivate aperture decisive. Vlahovic preferisce mantenere il controllo della situazione, consapevole che il suo status e la possibilità futura di scegliere liberamente la destinazione rappresentino un’enorme forza contrattuale. Bayern Monaco e Barcellona sono due delle piste che intrigano maggiormente il giocatore, soprattutto considerando i possibili cambiamenti offensivi previsti in quei club.

Priorità Champions

Nel frattempo, il campo resta la priorità. La Juventus ha bisogno dei gol del suo centravanti per blindare un posto nella prossima Champions League. La punizione realizzata contro il Verona ha rappresentato un primo segnale di rinascita, ma adesso servono continuità e leadership. A Lecce potrebbe arrivare la prima maglia da titolare dopo mesi difficili.