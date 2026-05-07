Giorgio, il tempo delle illusioni è finito

Personalmente, ho creduto molto a Giorgio Furlani. E non per partito preso, ma per convinzione. Perché quando un dirigente arriva al Milan in un momento di transizione, con una proprietà nuova e un modello da costruire, è giusto concedergli tempo. È giusto aspettare che il suo lavoro prenda forma. L’ho sempre elogiato, perché mi sembrava incarnare un’idea diversa: più moderna, più razionale, forse necessaria dopo anni complicati. Era un percorso in divenire, e chi è in divenire merita fiducia.

Oggi però il tempo è finito. E nel calcio il tempo non è una variabile neutra o accessoria: è giudizio.

Giorgio Furlani è oggi il riferimento operativo del Milan, il volto di una gestione che non può più essere valutata per le intenzioni, ma per i risultati. E i risultati raccontano una storia precisa. In questi anni il Milan ha investito oltre 400 milioni sul mercato, ha vinto un solo trofeo minore e si è progressivamente allontanato dalla vetta, sempre con distacchi importanti. Non ha costruito una continuità tecnica, non ha rafforzato in modo evidente la propria competitività, non ha dato la sensazione di una crescita stabile. Questa non è un’opinione: è una lettura dei fatti.



Il Milan tra sostenibilità e competitività

Si è parlato molto di sostenibilità, di modello virtuoso, di gestione attenta. Tutti concetti legittimi, anche condivisibili in astratto. Ma il punto è un altro: il Milan non può essere soltanto sostenibile, deve essere competitivo. E la competitività si misura sul campo. Non basta tenere in ordine i conti se poi la squadra non tiene il passo delle rivali. Non basta parlare di progetto se ogni stagione ricomincia da capo. E lui resta sempre lì, intoccabile.

Il nodo, a questo punto, non è una singola scelta sbagliata, ma la direzione complessiva. Il Milan di Furlani ha cambiato troppo, troppo spesso. Ha modificato strategie, uomini, idee. Non ha costruito un’identità chiara. E quando un club perde identità, perde anche forza.

È qui che la responsabilità diventa inevitabilmente dirigenziale. Non per accanimento personale, ma per logica. Furlani non è più una figura “in crescita” da valutare con pazienza: è un amministratore delegato con anni di gestione alle spalle, con risorse importanti utilizzate, con piena esposizione nelle scelte. E nel calcio, dopo quattro anni, non si giudica più il potenziale: si giudica ciò che è stato realizzato.

Identità smarrita e responsabilità dirigenziali

Il Milan, nella sua storia, è sempre stato qualcosa di riconoscibile. Anche nei momenti difficili aveva una direzione, un’idea forte, un’identità da difendere. Oggi questa identità appare sbiadita. Il club sembra muoversi più per adattamento che per visione. E questo è forse il dato più preoccupante, più ancora dei risultati.

Non serve alzare i toni, né trasformare l’analisi in attacco personale come fanno alcuni per convenienza: con coerenza, rispetterò sempre Giorgio Furlani come uomo e come manager finanziario, ma non posso più sottrarmi dal non apprezzare Giorgio Furlani come amministratore delegato del Milan. Basta guardare la distanza tra ciò che era stato promesso e ciò che è stato ottenuto. Basta guardare la posizione del Milan oggi, in Italia e in Europa, rispetto alle ambizioni dichiarate. Basta guardare il campo.

All’inizio c’era fiducia, ed era giusta. Oggi c’è una realtà che riguarda Giorgio Furlani in prima persona, perché è lui il punto di sintesi di questa gestione. E in questa realtà emerge un dato difficile da ignorare: il Milan non è cresciuto come avrebbe dovuto, non ha consolidato, non ha vinto. E non offre nessuna speranza per il futuro.

E quando un club come il Milan smette di essere all’altezza della propria storia, non è mai un caso. È sempre il risultato di scelte. E chi quelle scelte le ha guidate, oggi, non può più sottrarsi al giudizio.