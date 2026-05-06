Uefa Futsal Champions League Finals, dal 8 al 10 maggio a Pesaro: i dettagli

Le UEFA Futsal Champions League Finals 2026, in programma presso la Vitrifrigo Arena di Pesaro dall’8 al 10 maggio, si arricchiscono di un importante elemento di innovazione e inclusione: l’introduzione dell’audiodescrizione dedicata alle persone cieche e ipovedenti.

In occasione delle semifinali (Cartagena-Sporting CP e Palma Futsal-Etoile Lavalloise) e delle successive finali (3° e 4° posto), i tifosi e le tifose con disabilità visiva potranno seguire la competizione grazie a Connect Me Too, tecnologia già adottata con successo in numerose manifestazioni sportive nazionali e internazionali e che veicola un’accurata audiodescrizione.

L’audiodescrizione è una cronaca iper-descrittiva che integra il commento sportivo con dettagli fondamentali per comprendere pienamente ciò che accade in campo e in tribuna: movimenti dei giocatori, dinamiche di gioco, espressioni facciali, colori delle maglie, atmosfera e reazioni del pubblico.

La novità

Il servizio sarà disponibile live tramite rete mobile 5G e 4G, senza ritardi, consentendo agli spettatori di vivere ogni momento della competizione con intensità e partecipazione. Per accedere all’audiodescrizione sarà sufficiente scaricare gratuitamente l’app Connect Me Too sul proprio smartphone, registrarsi, selezionare l’evento e inserire il codice univoco fornito da FIGC, utilizzando

auricolari o cuffie durante la partita.

L’introduzione dell’audiodescrizione rappresenta un valore aggiunto significativo per una manifestazione di livello europeo, che non solo celebra il grande futsal, ma si distingue anche per l’attenzione all’accessibilità e all’innovazione tecnologica. L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di inclusione che negli ultimi anni ha visto lo sviluppo di servizi accessibili in numerosi contesti sportivi, confermando come l’audiodescrizione rappresenti oggi uno strumento fondamentale per garantire pari opportunità di fruizione.

«L’apertura all’audiodescrizione in un evento di questa portata rappresenta un segnale forte e concreto. Significa riconoscere che anche il grande sport internazionale può e deve essere accessibile a tutti. Portare questo servizio alle UEFA Futsal Champions League Finals 2026 vuol dire permettere alle persone cieche e ipovedenti di vivere l’intensità della competizione in tempo reale,

condividendo emozioni, ritmo e atmosfera. È così che lo sport compie un vero salto di qualità, diventando davvero inclusivo», dichiara Tony D’Angelo, responsabile del progetto Connect Me Too per CMT Translations.

L’app Connect Me Too è già stata adottata in numerosi eventi sportivi: Serie A, B e Nazionale di calcio, basket, nazionale di rugby e discipline invernali, dal pattinaggio all’hockey, dallo sci allo snowboard. Recentemente ha fatto il suo esordio anche nel panorama culturale con l’opera lirica al Teatro Carlo Felice di Genova.

CMT – COMMUNICATION MEETS TRANSLATION

Attraverso un team internazionale, formato dai migliori professionisti nel campo delle traduzioni, trascrizioni e interpretariato, e tecnologie all’avanguardia, CMT Translations rende fruibile il processo comunicativo tra codici diversi. CMT Translations è una realtà con sede a Milano ma che vanta relazioni e personale in tutto il mondo: rappresenta un ponte tra tutte le culture che necessitano di dialogare tra loro. La società è particolarmente attiva nell’ambito del noleggio degli impianti per l’inclusione della disabilità visiva, sia dal punto di vista tecnologico che logistico.