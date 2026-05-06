Locatelli: “Champions? Dipende tutto da noi. Sappiamo cosa ci giochiamo”

Da capitano della Juventus, ora giocate una partita importante. Queste cose servono anche a preparare momenti di questo tipo… “Sappiamo le responsabilità che ci sono nel giocare nella Juve, per tutti i milioni che ci tifano. Giocare qui è un’altra cosa rispetto alle altre, sappiamo che dipende tutto da noi per andare in Champions League: dobbiamo vincere le partite e andarci, senza fare troppi calcoli. Stiamo bene, in questo momento bisogna essere tutti da 10. Sappiamo cosa ci giochiamo, non ci possono essere alibi relativi alle condizioni fisiche”.

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato quest’oggi in conferenza stampa dopo il prolungamento di contratto (4 anni) con il club bianconero.

L’inizio della conferenza di Locatelli è incentrato sul ricordo di Manninger, scomparso l’altro ieri dopo un terribile incidente stradale in Austria: “Ci tenevo a ricordare Manninger, io che da bambino guardavo la Juve ho un ricordo di lui. Era una grandissima persona, lo ricorderemo con affetto, verrà ricordato domani e per sempre. Mando un abbraccio alla famiglia”. Sulle emozioni del rinnovo: “Quando oggi sapevo di dover fare la conferenza, mi son chiesto come posso dire cosa provo, di aver rinnovato con la Juve, di essere capitano, è difficile da descrivere. La risposta è da fare domani a un bambino qualsiasi che viene a vedere la Juve domani. ‘Tu tifi Juve fin da piccolo? Ti piacerebbe diventare capitano un giorno e sposare un progetto del genere?’. La mia risposta è questa”.

La conferenza stampa

Locatelli si è concentrato anche sull’andamento della squadra, tra passato, presente e futuro: “Quest’anno purtroppo non siamo riusciti a vincere, abbiamo questo obiettivo di qualificarci in Champions League. Vogliamo tornare a vincere, c’è un progetto solido, la scelta di rinnovare il mister è stata un bel segnale. Yildiz è un giocatore importante per il futuro, McKennie. È importante avere un progetto solido e dovremo tornare a vincere il prima possibile. È quello che si aspettano i tifosi e anche la società”.