Scintille Barella-Troilo in Inter-Parma: “Mi ha detto: ‘Zitto che non vai al Mondiale'”

Emerge un retroscena che riguarda il centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella, e il difensore del Parma, l’argentino Mariano Troilo. Una provocazione da parte del centrale di Cuesta ha fatto innervosire il giocatore nerazzurro.

Emerge un retroscena che riguarda il centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella, e il difensore del Parma, l’argentino Mariano Troilo. Una provocazione da parte del centrale di Cuesta ha fatto innervosire il giocatore nerazzurro. A svelare il tutto le telecamere di Dazn, che hanno colto il labiale del giocatore in uno scambio di battute con Marcus Thuram all’uscita dal campo.

Barella-Troilo, cosa è successo

L’Inter ha festeggiato il 21^ scudetto della propria storia dopo aver battuto il Parma, ma nella sfida ai ducali sono emersi alcuni retroscena legati al campo di gioco.

Nel finale di gara infatti il tecnico nerazzurro, Cristian Chivu, ha sostituito il centrocampista nerazzurro Niccolò Barella, che si era innervosito per uno diverbio con Mariano Troilo, difensore del Parma.

Cosa è successo? Lo racconta BordoCam, programma di DAZN che svela retroscena legati al campo e labiali nascosti. Tutto nasce da un pestone dell’argentino che ha provocato una smanacciata da parte di Barella. Nel finale di gara stava per entrare Acerbi, ma alla fine Chivu ha interrotto tutto inserendo Frattesi. Uscendo dal campo, Barella ha detto a Marcus Thuram e alcuni componenti della panchina: “Sai cosa mi ha detto? ‘Stai zitto bobo (parola argentino che significa “stupido”, “idiota”) che non vai ai Mondiali’. Ma se neanche lo conoscono in Argentina”.