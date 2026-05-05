Crollo Milan, arrivano i nostri: Modric ci prova per il Cagliari

Il Milan sta vivendo un periodo decisamente complicato e la sconfitta rimediata al Mapei Stadium, contro il Sassuolo, ha rappresentato uno dei punti più bassi dell’intera stagione. Ora anche la Champions non sembra così sicura, ma ci potrebbe essere una buona notizia per Allegri.
Il Milan sta vivendo un periodo decisamente complicato e la sconfitta rimediata al Mapei Stadium, contro il Sassuolo, ha rappresentato uno dei punti più bassi dell’intera stagione. Ora anche la qualificazione alla prossima edizione della Champions League non sembra così sicura, ma ci potrebbe essere una buona notizia per Allegri in vista del rush finale. Stiamo parlando delle condizioni di Luka Modric.
Milan, qualificazione Champions a rischio?
Il Milan non è più così sicuro di andare in Champions League. Qualche settimana fa sembrava ormai blindato l’accesso all’Europa che conta, ma ora tutto è di nuovo in discussione. La Roma, quinta, dista solamente tre punti.
Il calendario dice che i rossoneri dovranno vedersela contro Atalanta – a San Siro – poi Genoa – a Marassi – e infine Cagliari, di nuovo a Milano. La squadra di Allegri parte da una posizione di vantaggio rispetto alle rivali, ma ora non si può più sbagliare.
Milan, Modric contro il Cagliari?
E se in tutto questo Luka Modric non avesse davvero chiuso la stagione con il Milan? Il croato è stato operato lunedì della scorsa settimana per la frattura rimediata allo zigomo, nella sfida contro la Juventus, dopo un contrasto aereo con Manuel Locatelli.
Già nel comunicato ufficiale il Milan ha parlato apertamente del suo obiettivo di recuperare al meglio per il Mondiale facendogli gli auguri per la manifestazione iridata. Eppure stamattina ecco la sorpresa: Modric si è presentato a Milanello per iniziare il lavoro individuale e le terapie con lo scopo di provare a tornare a disposizione per l’ultima giornata contro il Cagliari.