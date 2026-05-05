Crollo Milan, arrivano i nostri: Modric ci prova per il Cagliari

Il Milan sta vivendo un periodo decisamente complicato e la sconfitta rimediata al Mapei Stadium, contro il Sassuolo, ha rappresentato uno dei punti più bassi dell’intera stagione. Ora anche la Champions non sembra così sicura, ma ci potrebbe essere una buona notizia per Allegri.

Il Milan sta vivendo un periodo decisamente complicato e la sconfitta rimediata al Mapei Stadium, contro il Sassuolo, ha rappresentato uno dei punti più bassi dell’intera stagione. Ora anche la qualificazione alla prossima edizione della Champions League non sembra così sicura, ma ci potrebbe essere una buona notizia per Allegri in vista del rush finale. Stiamo parlando delle condizioni di Luka Modric.

Milan, qualificazione Champions a rischio?

Il Milan non è più così sicuro di andare in Champions League. Qualche settimana fa sembrava ormai blindato l’accesso all’Europa che conta, ma ora tutto è di nuovo in discussione. La Roma, quinta, dista solamente tre punti.

Il calendario dice che i rossoneri dovranno vedersela contro Atalanta – a San Siro – poi Genoa – a Marassi – e infine Cagliari, di nuovo a Milano. La squadra di Allegri parte da una posizione di vantaggio rispetto alle rivali, ma ora non si può più sbagliare.

Milan, Modric contro il Cagliari?