Simonelli: “C’è arretratezza negli stadi. Diritti Serie A? Ecco i problemi”

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha parlato durante l’evento “Merger & Acquisition Summit 2026”. Queste le sue parole dal palco.

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha parlato durante l’evento “Merger & Acquisition Summit 2026”. Tanti gli argomenti affrontati. Queste le sue parole dal palco.

Simonelli: “C’è arretratezza negli stadi”

Questo un estratto delle sue dichiarazioni, pubblicato sul proprio sito da Alfredo Pedullà: “In che modo la Serie A può essere più attrattiva per gli investitori? Già l’Italia è molto attrattiva. Dopo l’Inghilterra, ci siamo noi. Vero che abbiamo arretratezze strutturali, ma è altrettanto vero che questo dà modo agli investitori di arrivare in Italia per investire qui. C’è arretratezza nelle infrastrutture e negli Stadi. Milan e Inter fanno 74mila spettatori di media a partita e ogni anno incassano 70 milioni di euro dallo stadio, mentre il Real Madrid ne fa 250 milioni.

Per la questione diritti la difficoltà è sugli stadi: basta guardare lo stadio di Firenze. Come si fa a guardare una partita con uno stadio in quelle condizioni? Sempre sui diritti, c’è il problema degli orari, perché le partite alle 20:45 non possono essere viste in Oriente, per esempio. Tra due settimane ci sarà il derby di Roma alle 12:30: al di là dei motivi per cui si gioca a quell’ora, c’è la possibilità positiva che la partita venga vista in Oriente”.