Un gol di Saka al 44′ del primo tempo basta all’Arsenal per avere la meglio nella semifinale di ritorno contro l’Atletico Madrid. In finale di Champions League, a Budapest, ci vanno i Gunners di Arteta.
Un gol di Saka in tap-in al 44′ del primo tempo basta all’Arsenal per avere la meglio nella semifinale di ritorno contro l’Atletico Madrid, dopo l’1-1 dell’andata in terra spagnola. In finale di Champions League ci vanno i Gunners di Arteta, 20 anni dopo l’ultima volta. Domani la squadra di Londra conoscerà la sua rivale: a Monaco di Baviera si gioca il ritorno di Bayern Monaco-Paris Saint-Germain, terminata 5-4 a favore dei francesi nel primo round.
Arsenal in finale di Champions, Atletico ko 1-0
In un Emirates Stadium infuocato da una coreografia spettacolare, l’Arsenal batte l’Atletico Madrid e conquista l’accesso alla finale di Champions League. Dopo un avvio contratto e ricco di tensione, la svolta arriva al 44’: su una respinta di Oblak dopo il tiro di Trossard, Bukayo Saka si avventa sul pallone firmando l’1-0.
Nella ripresa, il Cholo Simeone tenta il tutto per tutto con cinque cambi rapidi, ma la reazione dei Colchoneros non basta. Nonostante le proteste spagnole per due episodi dubbi in area e un clamoroso errore finale di Sorloth, i Gunners reggono l’urto. Il match si chiude con un finale ad alta tensione, con un diverbio anche fra Simeone e Calafiori.
Vent’anni dopo la finale di Parigi, l’Arsenal torna a giocarsi il trofeo più prestigioso il 30 maggio a Budapest contro la vincente di Bayern-PSG. La squadra di Arteta, in corsa anche per la Premier, punta ora allo storico “double”.