L’agenzia di Federico Pastorello, la P&P Sport Management, annuncia una nuova partnership con WeSport: il comunicato.

L’agenzia di Federico Pastorello, la P&P Sport Management, annuncia una nuova partnership con WeSport. Ecco il comunicato: “P&P Sport Management, realtà di riferimento nel panorama globale della consulenza e gestione di talenti sportivi, annuncia ufficialmente l’avvio di una collaborazione strategica con WeSport, agenzia specializzata nella rappresentanza di atleti e nello sviluppo di progetti nel mercato scandinavo”.

P&P Sport Management e WeSport, nuova partnership

La partnership nasce con l’obiettivo di generare nuove opportunità di sviluppo e consolidamento nel mercato nord-europeo. Da un lato, l’expertise di P&P Sport Management nella gestione di atleti e progetti di alto profilo; dall’altro, la profonda conoscenza del mercato scandinavo — con focus primario su Svezia, Norvegia e Danimarca — e la rete di relazioni costruita da WeSport nel corso di due decenni di attività.

L’accordo rappresenta l’avvio di una collaborazione strutturata e duratura, orientata alla crescita internazionale e alla creazione di valore per atleti, brand e stakeholder. Grazie a questa sinergia, P&P Sport Management e WeSport intendono, sviluppare progetti innovativi e favorire connessioni strategiche tra i principali attori del settore sportivo.

Federico Pastorello, CEO P&P Sport Management, ha dichiarato: “Questa partnership con WeSport rappresenta un ulteriore passo concreto nel nostro percorso di internazionalizzazione. Crediamo profondamente nel valore di chi conosce il territorio, le dinamiche locali e le relazioni giuste e WeSport incarna esattamente questa visione. Insieme, siamo pronti a costruire qualcosa di solido e di lungo respiro per i nostri atleti e per i nostri partner”. Ulteriori dettagli sulle attività congiunte e sui progetti in sviluppo verranno condivisi nei prossimi mesi.