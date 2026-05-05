Lukaku, arrivano novità importanti! Il comunicato del Napoli

Arrivano aggiornamenti su Romelu Lukaku Novità importantissime sull’attaccante del Napoli, ecco il comunicato del club partenopeo.
Arrivano aggiornamenti su Romelu Lukaku. Novità importantissime sull’attaccante del Napoli, ecco il comunicato del club partenopeo.
Il belga di nuovo in gruppo
Il comunicato del Napoli: “SSC Napoli Training Center- Dopo il pareggio di Como, gli azzurri tornano ad allenarsi in vista del prossimo match di campionato, lunedì alle 20:45 al Maradona contro il Bologna. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha effettuato una sessione di ripresa.
Romelu Lukaku è rientrato al SSC Napoli Training Center e ha svolto un lavoro individuale”.
Lukaku, parla l’agente: le sue parole
L’agente di Romelu Lukaku, Federico Pastorello, ha parlato a DAZN Belgio. Novità importantissime sul futuro dell’attaccante, dopo la rottura delle ultime settimane. Queste le sue parole: “Il mancato incontro tra Romelu e Conte? Li conosco entrambi molto bene e entrambi sono persone che vivono il calcio con molta passione. Quello non era il momento giusto per un incontro, ma si vedranno oggi. Lukaku è tornato a Napoli come previsto, ricomincerà a lavorare con la squadra ora che è in forma e poi ovviamente deciderà mister Conte cosa fare con Romelu”.
Napoli, il ds Manna duro: “Ci saranno delle conseguenze”
Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha mandato un messaggio chiaro e forte al belga prima della sfida degli azzurri contro il Milan.
Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha mandato un messaggio chiaro e forte a Romelu Lukaku prima della sfida degli azzurri contro il Milan. Allo stadio Maradona va in scena lo scontro diretto per il secondo posto – o per dare fastidio all’Inter capolista fino alla fine – e l’attaccante belga non c’è, dopo una settimana di polemiche e incomprensioni.
Napoli, Manna su Lukaku: le sue parole
Prima della sfida contro il Milan il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato ai microfoni di DAZN della questione Lukaku:
“Per noi la situazione è assolutamente chiara: Romelu doveva andare in Nazionale, poi è rimasto in Belgio ad allenarsi, ma contrariamente alla nostra volontà. Avremmo voluto parlarne qui a Napoli: non è avvenuto e non siamo contenti, ma il rispetto del gruppo vale più di tutto. Spero che rientrerà tra una settimana e ci saranno delle conseguenze, ma il calcio va avanti e oggi gioca Giovane”.