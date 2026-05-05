Lukaku, arrivano novità importanti! Il comunicato del Napoli

Arrivano aggiornamenti su Romelu Lukaku Novità importantissime sull’attaccante del Napoli, ecco il comunicato del club partenopeo.

Arrivano aggiornamenti su Romelu Lukaku. Novità importantissime sull’attaccante del Napoli, ecco il comunicato del club partenopeo.

Il belga di nuovo in gruppo

Il comunicato del Napoli: “SSC Napoli Training Center- Dopo il pareggio di Como, gli azzurri tornano ad allenarsi in vista del prossimo match di campionato, lunedì alle 20:45 al Maradona contro il Bologna. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha effettuato una sessione di ripresa.

Romelu Lukaku è rientrato al SSC Napoli Training Center e ha svolto un lavoro individuale”.

Lukaku, parla l’agente: le sue parole

L’agente di Romelu Lukaku, Federico Pastorello, ha parlato a DAZN Belgio. Novità importantissime sul futuro dell’attaccante, dopo la rottura delle ultime settimane. Queste le sue parole: “Il mancato incontro tra Romelu e Conte? Li conosco entrambi molto bene e entrambi sono persone che vivono il calcio con molta passione. Quello non era il momento giusto per un incontro, ma si vedranno oggi. Lukaku è tornato a Napoli come previsto, ricomincerà a lavorare con la squadra ora che è in forma e poi ovviamente deciderà mister Conte cosa fare con Romelu”.

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