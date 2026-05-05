Manchester City, harakiri contro l’Everton: è solo 3-3. Ora l’Arsenal ha le mani sulla Premier League

Il pari tra Everton e Manchester City favorisce l’Arsenal, ora vicinissimo al titolo a due giornate dalla fine della Premier League.

Sembrava una giornata di campionato innocua in Premier League, invece, la 36^ giornata ha probabilmente deciso le sorti del campionato inglese 2025/26. Infatti, dopo la vittoria dell’Arsenal nella giornata di sabato con un netto 3-0 in casa contro il Fulham toccava al Manchester City nel Monday night rispondere al tris.

La situazione in Premier League prima di Everton-Manchester City

I Citizens, infatti, che erano virtualmente a -6 ma con due gare da recuparare (quella di ieri e poi il 13 maggio contro il Crystal Palace), giocavano in casa dell’Everton. Una gara dal pronostico per tanti scontato che però non è andata come ci si aspettava.

Al Manchester City, per rimanere in scia dell’Arsenal e provare l’aggancio prima dell’ultima giornata servivano tre punti. Inoltre, serviva vincere con diversi gol di scarto per stare al passo della squadra di Arteta (visto che il primo criterio per l’arrivo a pari punti è la differenza reti complssiva). E alla fina la squadra di Guardiola non è riuscita nessuna delle due cose.

Il crollo dei Citizens

Anzi, la formazione di Manchester non è riuscita nemmeno a vincere. Dopo il vantaggio di Doku nel primo tempo, la doppietta di Barry e il gol di O’Brien nella ripresa hanno ribaltato il risultato. Solo la rabbia e la maggior qualità della squadra di Pep Guardiola hanno impedito alla formazione la sconfitta.

Nel finale infatti Haaland e lo stesso, scatenato, Doku hanno fissato il risultato sul 3-3. Una grande notizia per la squadra di Arteta che questa sera affronterà il ritorno casalingo della semifinale di Champions League contro l’Atletico Madrid con una certezza in più rispetto alla loro corsa in Premier League.

Il calendario delle ultime due giornate di Premier League

Nelle prossime due giornate, la corsa per il titolo si intreccerà con quella all’Europa e con quella alla salvezza. Nel prossimo turno, il Manchester City nel pomeriggio di sabato ospiterà il Brentford all’Etihad, ogni risultato risultato diverso da una vittoria significherebbe matchpoint per l’Arsenal.

I Gunners però, domenica pomeriggio, saranno impegnati in un derby londinese durissimo. L’Arsenal sarà ospite del West Ham che si sta giocando la salvezza con il Tottenham di De Zerbi. Insomma, un duello a distanza caldissimo che potrebbe però non terminare comunque all’ultima giornata.

Come detto, infatti, il Manchester City tra penultima e ultima giornata affronterà il Palace per recuperare la 31^ giornata. Infine, nell’ultimo turno, la squadra di Guardiola e Donnarumma sarà di scena in casa del Bournemouth che cerca di chiudere l’avventura di Andoni Iraola con una grande qualificazione europea. Nel frattempo, l’Arsenal giocherà in casa contro il già retrocesso Burnley.